Bill Sienkiewicz, il disegnatore della serie Marvel, con un post su Twitter ha confermato che The New Mutants avrà rating PG-13. Questo quanto dichiarato: “Film spaventoso con un PG-13. L’atmosfera, il mistero e il tono della direzione di Josh lo fanno funzionare”. Riguardo invece i protagonisti: “Il cast è stellare, non ci sono i classici schemi dell’horror che dividono il gruppo 1 a 1 come degli idioti solo per essere uccisi. Sono una squadra unita; forgiato dall’orrore, e questa è una nuova interpretazione. Bravi Josh & Co”.

Scary film at PG-13. The atmosphere, mystery, & tone of Josh’s direction makes it work. The cast is stellar, not horror tropes who split from the group 1 by 1 like idiots only to get offed. They’re a team united; forged by the horror, and that’s new take. Bravo Josh & Co. https://t.co/HDpCZNp9Ro — Bill Sienkiewicz (@sinKEVitch) January 5, 2020

Sienkiewicz ha visto il trailer il mese scorso. Durante Fatman Beyond, il programma co-presentato da Kevin Smith e Marc Bernardin. Queste le sue sensazioni: “Non so nemmeno se mi sia permesso menzionare qualcosa di tutto questo, ma dirò che il film The New Mutants se ne avete sentito parlare negli ultimi due anni… due giorni fa, ho sentito Josh Boone, il regista”. Le impressioni sono state estremamente positive: “Ho avuto i brividi. Sembra, per via dell’intera fusione Disney-Fox, acquisizione, qualcosa del genere… abbia la benedizione della Marvel. E sembra più [un film] Marvel per quanto riguarda quello che stanno facendo, sono presenti anche gli elementi horror del film”.

La pellicola, tredicesimo film dell’universo X-Men, è l’adattamento cinematografico della serie a fumetti Marvel Nuovi Mutanti. Cinque giovani mutanti, scoperte le proprie incredibili capacità mentre si trovano confinati in una struttura segreta contro la loro volontà, combattono per sfuggire alle colpe del loro passato e salvare se stessi. La pellicola era stata concepita inizialmente come primo capitolo di una trilogia. Il film è diretto da Josh Boone, e ha nel cast Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Alice Braga, Henry Zaga, Blu Hunt e Jon Hamm.