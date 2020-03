The New Mutants: ci sarà una relazione omosessuale

A pochi giorni dalla première statunitense di The New Mutants il regista Josh Boone ha dato conferma di alcuni rumor. Nel film infatti assisteremo ad una relazione omosessuale tra i personaggi di Maisie Williams e Blu Hunt. Le due giovani mutanti Rahne Sinclair/Wolfsbane (Williams) e Danielle Moonstar (Hunt) intrecciano più di una semplice amicizia all’interno dell’istituto in cui sono state fatte prigioniere. In quest’ultimo le due protagoniste sono costrette ad ogni genere di esperimento. Boone, attraverso i microfoni di Entertainment Weekly, ha parlato della loro relazione definendola “una bellissima storia d’amore”. Per poi descriverla come: “Una sorta di punto fermo e di focus che si mescolerà con alcuni degli eventi cui i personaggi dovranno fare fronte”.

L’attrice e protagonista Williams spiega come il loro rapporto nel film è semplicemente un’integrazione di quello che viene descritto nei fumetti. “Rahne e Dani hanno una connessione telepatica nei fumetti, quindi abbiamo voluto estendere questo loro legame anche al film e renderlo il più vero possibile”. Di conseguenza: “Se due persone potessero realmente arrivare a capirsi in quel modo, allora probabilmente finirebbero per innamorarsi”.

I due personaggi sono molto diversi tra loro ma hanno un passato, purtroppo, molto violento. Devono proprio al passato burrascoso questa grande vicinanza. Rahne proviene da una famiglia irlandese ed è cresciuta con una severa educazione cattolica. Mentre Danielle discende da nativi americani e porta il peso di una maledizione sulle sue spalle. Lo show uscirà nelle sale d’oltreoceano il prossimo 3 aprile, mentre la première italiana, prevista per il 2 aprile, potrebbe essere rinviata a causa del Coronavirus.

The New Mutants non avrà riprese aggiuntive

The New Mutants non ha effettuato delle riprese aggiuntive dopo la fusione tra Fox e Disney per un motivo molto semplice. In pratica i protagonisti erano troppo invecchiati per poter far ritorno sul set. Josh Boone, attraverso il magazine Entertainment Weekly, ha raccontato infatti come il periodo trascorso tra la fine delle riprese e l’eventuale ritorno sul set era troppo ampio.