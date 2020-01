The New Mutants sembra assolutamente unico rispetto agli altri film Marvel, situazione che rappresenta una nota positiva. A differenza di altri film degli X-Men del passato può esistere completamente da solo. Nel 2017, Karen Rosenfelt, produttrice del film, aveva spiegato dov’è collocato temporalmente il film a Digital Spy. Queste le sue parole: “È contemporaneo, senza tempo”. Per poi precisare che: “Non definiamo dove siamo, ma è oggi. È contemporaneo. Non è nel futuro e non è nel passato”. La Rosenfelt ha continuato a confrontare il film con Deadpool che esiste principalmente da solo.

Salvo un cameo nel secondo film, il franchise di Deadpool è rimasto separato dal resto dei film live-action degli X-Men. Stessa cosa per The New Mutants: “Penso di poterlo dire con certezza”, ha ancora ammesso la Rosenfelt, per poi aggiungere “Ma, ancora una volta, ciò a cui aspiriamo, come hanno fatto con Deadpool, è ciò che Fox e Simon [Kinberg] stanno facendo con ciascuna delle serie nell’universo degli X-Men, renderle tutte uniche”. Vale anche la pena ricordare che il franchise di X-Men si trova in un posto molto diverso rispetto a dove era quando si è svolta la visita sul set di New Mutants nel 2017 e alle parole di Rosenfelt. Da allora la Disney ha acquistato Fox.

The New Mutants è un film del 2020 diretto da Josh Boone. La pellicola è il tredicesimo film dell’universo X-Men e adattamento cinematografico della serie a fumetti Marvel Nuovi Mutanti. Cinque giovani mutanti, scoperte le proprie incredibili capacità mentre si trovano confinati in una struttura segreta contro la loro volontà, combattono per sfuggire alle colpe del loro passato e salvare se stessi. La pellicola era stata concepita inizialmente come primo capitolo di una trilogia. La data di distribuzione nelle sale statunitensi è stata fissata per il 3 aprile 2020 ed in quelle italiane il 2 aprile 2020.