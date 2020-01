Clamoroso cambio di rotta per The New Mutants. La pellicola era stata inserita nel MCU, con conferma della stessa Disney, ma è stata esclusa nell’arco della stessa giornata. Inizialmente nella newsletter, inviata al fan club D23, si parla proprio di MCU: “C’è una nuova aggiunta elettrizzante nel Marvel Cinematic Universe ed è il più recente lungometraggio della Twentieth Century Fox e Marvel Entertainment...”. Illusione alimentata dalla descrizione dello show: “New Mutants è un thriller horror originale ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti viene tenuto in osservazione. Quando iniziano ad avvenire degli strani eventi, le loro nuove capacità come mutanti e le loro amicizie vengono messe alla prova mentre combattono per rimanere in vita”.

The New Mutants fuori dal MCU: decisione definitiva?

La notizia è stata tuttavia smentita poco dopo, spiazzando ancora una volta i fan. Eppure non è da escludere l’ipotesi che The New Mutants entri comunque a far parte del Marvel Cinematic Universe in un secondo momento. Opzione tenuta in piedi anche dal rating PG-13 della pellicola. Ricordiamo che fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt. La pellicola, tredicesimo film dell’universo X-Men, è l’adattamento cinematografico della serie a fumetti Marvel Nuovi Mutanti.

Lo show era stata concepito inizialmente come primo capitolo di una trilogia. Le riprese del film iniziano il 10 luglio 2017 a Boston, sotto il titolo di lavorazione Growing Pains. Terminano il 16 settembre dello stesso anno. Attualmente la data di distribuzione nelle sale statunitensi è fissata per il 3 aprile 2020. In quelle italiane invece il 2 aprile 2020, per permettere alla produzione di effettuare riprese aggiuntive.