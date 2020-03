The New Mutants non ha avuto riprese aggiuntive

The New Mutants non ha effettuato delle riprese aggiuntive dopo la fusione tra Fox e Disney per un motivo molto semplice spiegato dal regista. In pratica i protagonisti erano troppo invecchiati per poter far ritorno sul set. Josh Boone, attraverso il magazine Entertainment Weekly, ha raccontato infatti come il periodo trascorso tra la fine delle riprese e l’eventuale ritorno sul set era troppo ampio. “Tutti dicevano che avevamo realizzato delle riprese aggiuntive! Non le abbiamo mai fatte” spiega. Poi aggiunge “E vi dirò questo: se non ci fosse stata la fusione sono certo che le avremmo avute come accade a ogni film”. E conclude: “Non abbiamo avuto l’opportunità di realizzarle perché tutti erano più vecchi quando la fusione si era conclusa e tutto era stato deciso”.

Il lavoro su The New Mutants si è fermato per oltre un anno mentre le due società concludevano il loro accordo. Boone ha svelato che aveva completato il 75% della post-produzione quando lo hanno contattato per dirgli che doveva fermare temporaneamente il lavoro. Un anno dopo lo hanno poi ricontattato: “Siamo tornati e abbiamo concluso il lungometraggio. Ci sono voluti un paio di mesi ed è stato bello poter tornare”.

La data di uscita è prevista in Italia il 2 aprile 2020

The New Mutants è un film del 2020 diretto da Josh Boone. La pellicola è il tredicesimo film dell’universo X-Men e adattamento cinematografico della serie a fumetti Marvel Nuovi Mutanti. Cinque giovani mutanti, scoperte le proprie incredibili capacità mentre si trovano confinati in una struttura segreta contro la loro volontà, combattono per sfuggire alle colpe del loro passato e salvare se stessi. La pellicola era stata concepita inizialmente come primo capitolo di una trilogia. La data di distribuzione nelle sale statunitensi è stata fissata per il 3 aprile 2020 ed in quelle italiane il 2 aprile 2020.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball.