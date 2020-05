The New Mutants: il regista spera di sviluppare una trilogia...

Il regista di The New Mutants ha affermato che gli piacerebbe ancora continuare con il suo piano originale e completare una trilogia di spin-off sui mutanti. Attraverso Twitter è stata condivisa una conversazione tra Josh Boone e la rivista SFX. Discutendo sulla possibilità che The New Mutants sia un film unico, Boone ha spiegato: “Alla fine, dopo tutto questo tempo, sono stato in grado di girare il mio film [New Mutants], e ne sono orgoglioso”. Per poi aggiungere: “Spero per ora che abbia abbastanza successo, così lo studio mi permetterà di completare una trilogia. Ho pianificato tutto”.

Ultimately, after all this time, I was able to make MY #NewMutants film, and I'm am proud of it. What I'm hoping for now is that it will be successful enough so the studio will allow me to complete a trilogy. I've got all planned out. – Josh Boone for @SFXmagazine pic.twitter.com/QW5Q97GgEF — New Mutants Updates (@NewMutantsUp) May 27, 2020

Boone e Knate Lee hanno originariamente pensato a una trilogia di film di New Mutants su 20th Century Fox e al progetto è stato dato il via libera nel 2015. Tuttavia, The New Mutants ha avuto una sorta di produzione travagliata. Se le riprese sono terminate nel 2017, il film non è stato ancora rilasciato. Allo stato attuale, non è chiaro quali siano i piani del Marvel Cinematic Universe per gli X-Men e se il cast di The New Mutants tornerà per un sequel.

Josh Boone avrebbe voluto nel cast Antonio Banderas

The New Mutants è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. In seguito ad episodi strani, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe a dura prova, mentre cercano di fuggire. Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot. Oltre a Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt. La pellicola è il tredicesimo film dell’universo X-Men e adattamento cinematografico della serie a fumetti Marvel Nuovi Mutanti. Il regista Josh Boone ha spiegato, in un’intervista, che avrebbe voluto tra i protagonisti anche Antonio Banderas.