The Office: reunion a sorpresa per due protagonisti

Reunion a sorpresa per le star di The Office Steve Carell e John Krasinski. Quest’ultimo ha aperto un nuovo canale YouTube chiamato Some Good News (SGN), ed è proprio grazie a questo che i fan dello show hanno potuto godere della reunion dei due attori. Carell e Krasinski hanno ricordato alcuni dei loro momenti più esilaranti della serie tv NBC, citando soprattutto l’episodio “Dinner Party” in cui Carell organizza una cena per festeggiare due coppie dell’ufficio. Una serata che evolve poi in maniera inaspettata, grazie alla relazione disfunzionale tra Michael Scott (Carell) e Jan Levinson (Melora Hardin). Krasinski ha inoltre ricordato l’episodio “Goodbye, Michael”, in cui il personaggio di Steve Carell lascia lo show durante la settima stagione. Poi insieme hanno scherzato sulla possibilità di una reunion.

Jon Krasinski disposto ad una reunion

Jon Krasinski, già nel corso di una recente intervista, ha ammesso di essere disposto ad una reunion. “The Office ha significato tutto per me”. – ha esordito l’attore – “Rappresenta il mio principio e la mia fine. Sono abbastanza sicuro che alla fine della mia carriera sarò ancora conosciuto come Jim”. Per poi aggiungere: “Quella è stata la mia prima esperienza a Hollywood. Ed è stata la prima famiglia creativa che abbia mai avuto”. Arriva così la conferma: “Per certi versi, si tratterà sempre delle persone più importanti in quella che è stata la più importante esperienza della mia carriera. Quindi, se ci fosse una reunion, mi piacerebbe molto parteciparvi”.

In Italia The Office ha debuttato su Fox il 27 marzo 2006 con le prime due stagioni, mandando in prima serata la prima e la seconda a notte fonda, mentre la terza stagione è stata trasmessa per la prima volta su Sky Uno ma venne interrotta dopo i primi venti episodi senza concluderla. Tutte e nove le stagioni di The Office sono disponibili su Netflix.