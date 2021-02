The Office: ecco la ricetta per il famoso chilli di Kevin

Ci sono oltre 200 episodi di The Office, il che significa che esistono ormai molte scene iconiche della serie. Impossibile dimenticare l’inizio dell’episodio 26 della stagione 5. “Casual Friday” parte con Kevin Malone (Brian Baumgartner) che porta il suo famoso peperoncino in ufficio, ma le cose vanno terribilmente male quando lo lascia cadere sul tappeto. Se quella scena è rimasta impressa nella vostra mente, sappiate che, in onore del National Chili Day, Peacock ha deciso di condividere la ricetta di Kevin con il mondo.

La ricetta e le istruzioni del chilli

Ecco la ricetta di Kevin.

Ingredienti: 1 libbra 85/15 carne macinata magra. 1 cipolla gialla tritata grossolanamente. 15 once piccoli pomodori a cubetti. 1 (8 once) lattina di salsa di pomodoro. 2 (circa 1 oncia) peperoncini ancho essiccati. 1 tazza d’acqua. 2 cucchiai e mezzo di peperoncino in polvere. 1 cucchiaio di aglio in polvere. 1 1/2 cucchiaino di sale. 1/2 cucchiaino di pepe nero macinato. Condimenti a scelta (formaggio grattugiato, scalogno, ecc.).

Istruzioni: Unisci la carne di manzo e la cipolla in una grande casseruola a fuoco medio. Soffriggere fino a quando la carne e la cipolla sono dorate (il trucco è cuocere le cipolle). Mescolare i pomodori, la salsa di pomodoro, i peperoncini ancho tostati e l’acqua. Condire con peperoncino in polvere, aglio in polvere, sale e pepe nero macinato a piacere. Bollire a fuoco lento. Fai bollire per 15 minuti mentre è coperto. Aggiungi i condimenti che preferisci (formaggio grattugiato, scalogno, ecc.).

Brian Baumgartner lancerà il suo podcast The Office su iHeartMedia

All’inizio di questo mese, Brian Baumgartner ha annunciato che lancerà il suo podcast The Office su iHeartMedia dal titolo “The Office Deep Dive with Brian Baumgartner”. Lo spettacolo offrirà uno sguardo da insider sulla realizzazione dell’amata sitcom con i principali ospiti che dovrebbero apparire, tra cui Steve Carell (Michael Scott) John Krasinski (Jim Halpert), Jenna Fischer (Pam Halpert). Oltre a Rainn Wilson (Dwight Schrute), Angela Kinsey (Angela Martin) e il creatore della serie Greg Daniels.