Un collettivo creativo chiamato MSCHF, ha “adattato” le nove stagioni di The Office, trasformandole in conversazioni pubblicate sul proprio canale di Slack. Il tutto è stato possibile seguendo gli eventi attraverso i messaggi tra i protagonisti. Ogni singolo episodio, in totale 201, è suddiviso attraverso dei canali Slack dedicati alle ambientazioni, dove avvengono gli eventi. Si può seguire la versione “intera” sulla pagina Slack di Dunder Mifflin. Pur non potendo postare contenuti nei canali, i lettori possono navigare liberamente nella pagina e rimanere continuamente aggiornati. Esistono inoltre moderatori al lavoro per evitare che gli spettatori possano trovare dei messaggi fuori luogo pubblicati da utenti di passaggio. Le puntate si svolgono in tempo reale durante gli orari di ufficio.

Daniel Greenberg, responsabile di MSCHF, ha rilasciato alcune dichiarazioni a The Verge: “Fin dal momento in cui è stato trasmesso The Office, la natura del lavoro e la cultura legata alla vita in ufficio è cambiata drasticamente, in particolare per il modo in cui usiamo la tecnologia”. Riguardo l’iniziativa: “Si tratta di un’esperienza dal vivo tramite persone reali che si svolge dal lunedì al venerdì, dalle nove di mattina alle cinque di sera”. Così ha concluso: “Online le battute degli script diventano dei messaggi e l’uso di immagini ed emoji aiuta a ricreare alla perfezione lo show che, pochi giorni fa, è stato al centro di un’originale ed emozionante reunion in un episodio di Some Good News, condotto da John Krasinski”.

Di recente è stato pubblicato l’ultimo deepfake di The Office che mostra Kevin Malone, interpretato da Brian Baumgartner, che subentra negli uffici di Dunder-Mifflin Scranton. Nella divertente clip, il volto di ciascun dipendente dell’ufficio è sostituito da quello di Baumgartner. La scena del deepfake proviene da uno dei più grandi ruoli dello show di Malone, precisamente dall’episodio intitolato “Ultimatum”.