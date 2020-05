The Office: l’esilarante video deepfake trasforma tutti in Kevin

L’ultimo deepfake di The Office mostra Kevin Malone, interpretato da Brian Baumgartner, che subentra negli uffici di Dunder-Mifflin Scranton. Nella divertente clip, il volto di ciascun dipendente dell’ufficio è sostituito da quello di Baumgartner. La scena del deepfake proviene da uno dei più grandi ruoli dello show di Malone, precisamente dall’episodio intitolato “Ultimatum”. Questo si svolge poco dopo il primo dell’anno e tutti in ufficio sono invitati a presentare una risoluzione per il nuovo anno. La decisione di Malone è quella di mangiare più sano, il che porta Michael Scott (Steve Carell) a dargli da mangiare una testa di broccoli.

Di seguito il video:

Ben Silverman e Paul Lieberstein, gli ex produttori esecutivi della popolare comedy The Office con Steve Carell, sono stati ispirati dalla situazione di emergenza sanitaria per il Coronavirus per un nuovo progetto. In questo periodo molti lavoratori sono costretti ad affidarsi allo smart working. Per questo si è pensato ad una comedy che si basasse proprio su questo argomento. La trama del nuovo progetto dei produttori di The Office vedrà al centro del racconto “un giovane e zelante capoufficio”. Il suo obiettivo è quello di “assicurare la reattività e la produttività del suo personale, chiedendo ai suoi sottoposti di interagire e lavorare virtualmente faccia a faccia tutto il giorno”.

Ben Silverman pensa ad un nuovo progetto

Ben Silverman, in un comunicato, ha spiegato meglio il progetto. “Molti di noi stanno passando le giornate tra una riunione su Zoom e un’altra”, ha fatto sapere. Per poi aggiungere: “Questa è la nuova normalità e stiamo sperimentando personalmente modi per rimanere concentrati e produttivi sul lavoro anche da casa”. Una fonte quindi di ispirazione: “Pensiamo che faremo una serie che non solo porterà divertimento e conforto in questi tempi difficili, ma sarà anche una comedy creativa che potrebbe ispirare il lavoro negli anni a venire”. Il nuovo progetto è però in fase embrionale, oltre ad essere in cerca di una rete.