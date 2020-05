Netflix ha condiviso il trailer ufficiale di The Old Guard.

Il film, basato sulla serie a fumetti di Greg Rucka e Leandro Fernandez, vede Charlize Theron nei panni di Andy che guida una squadra di soldati immortali che proteggono il mondo. Rucka ha scritto la sceneggiatura per l’adattamento. A far parte del cast con la Theron ci sono Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling. Oltre a Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor.

“The Old Guard” racconta le vicende di un gruppo di mercenari guidati da Andy, che accoglie la giovane Nile. La donna scopre quasi subito che sia lei che questi soldati sono immortali. Nel corso dei secoli, la banda si è trovata a battagliare durante le guerre più importanti della storia dell’uomo. Ora dovranno lottare contro un’organizzazione criminale che intende sfruttare il loro dono.

La data di uscita è fissata per il 10 luglio 2020

“The Old Guard” è una serie a fumetti di Greg Rucka e Leandro Fernandez pubblicato da Image Comics. Basato sull’acclamata graphic novel The Old Guard di Greg Rucka, vede alla direzione Gina Prince-Bythewood. Lo show è una storia grintosa, radicata e ricca di azione che mostra che vivere per sempre è più difficile di quanto sembri. Il fumetto originale risale al 2017, con Skydance Media che si era già assicurata i diritti di sfruttamento cinematografico nel marzo dello stesso anno, all’epoca dell’uscita del secondo numero. La data di uscita di The Old Guard è fissata per il 10 luglio 2020.

Tra i protagonisti c’è anche l’attore italiano Luca Marinelli. Ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista per Lo chiamavano Jeeg Robot e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile per Martin Eden. Figlio del doppiatore Eugenio Marinelli, nel 2003 segue un corso di sceneggiatura e recitazione con Guillermo Glanc, per poi riuscire a entrare nel 2006 nell’Accademia nazionale d’arte drammatica, dove consegue il diploma accademico nel 2009.