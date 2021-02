Attesissima la nuova serie Amazon Prime Video tratta dal best seller internazionale di Naomi Alderman, The Power (uscito in Italia con il titolo Ragazze elettriche). La serie, composta da dieci puntate, sarà diretta da Reed Morano (Il racconto dell’ancella). Il cast sarà incredibile e la storia avvincente.

The Power: la trama della nuova serie Amazon Prime Video

The Power è ambientato in un mondo del tutto simile al nostro, tranne che per un dettaglio. All’improvviso tutte le ragazze del pianeta sviluppano un nuovo potere: sono in grado di folgorare gli altri, letteralmente. A poco a poco, tutte le donne riescono a risvegliare questa abilità, cambiando per sempre l’equilibrio del mondo. La serie segue le vicende di quattro principali gruppi di persone sparsi per il globo: a Londra, a Seattle, in Nigeria e in Moldavia.

A Seattle ci sono non poche tensioni tra il governatore repubblicano dello Stato di Washington Daniel Dandon (interpretato da Tim Robbins) e il sindaco della città, la democratica Margot Cleary-Lopez (Leslie Mann). A loro vicini sono Helen, la consigliera di Dandon, e il marito di Margot, Rob. La loro figlia Jos non controlla il potere come le altre ragazze, e questo la terrorizza. Si aggiunge poi il conduttore televisivo Tom, con la sua sveglia e ambiziosa co-conduttrice Kristen. Insieme mostreranno l’evolversi della vicenda delle folgorazioni e del conseguente cambiamento della mentalità generale.

In Moldavia la moglie del Presidente, Tatiana Moskalev, è una donna con una grande intelligenza e dotata di una forte tenacia, che la rendono molto più abile di quanto pensino gli uomini intorno a lei.

Nell’East London, fanno parte della famiglia malavitosa dei Monke il capofamiglia Bernie e i tre fratelli Ricky, Terry e Darrell. La figlia illegittima di Bernie, Roxy, è tenuta lontana dagli affari di famiglia, ma tutto cambia quando in lei si manifesta il Potere.

In Nigeria, Adunola fa conoscere il Potere a Tunde, che vorrebbe diventare un video reporter. Il giovane pubblica sul proprio canale YouTube un video che mostra gli effetti del nuovo fenomeno, e dopo essere diventato famoso grazie ad esso inizia a viaggiare per il mondo, seguendo le piste dei nuovi eventi.

The Power: il cast

Il 10 febbraio 2021 gli Amazon Studios hanno annunciato che entreranno a far parte del cast di The Power Rob Delaney, Alice Eve, Edwina Findley, Jacob Fortune-Lloyd, Zrinka Cvitešić e Simbi Ajikawo. Era già nota la presenza di Leslie Mann, Auli’i Cravalho, Tim Robbins, John Leguizamo, Eddie Marsan e Daniela Vega.

L’autrice di The Power, Naomi Alderman, ha adattato il romanzo per lo schermo insieme alla sceneggiatrice ed executive producer Claire Wilson e alla sceneggiatrice e co-executive producer Sarah Quintrell. Al loro fianco una writers’ room composta da sole donne. Anche la regia è tutta al femminile: Reed Morano, Shannon Murphy e Ugla Hauksdóttir. Insomma, una serie sul potere femminile in tutti i sensi.

The Power è prodotta da Sister (Chernobyl, Giri/Haji, The Split) per gli Amazon Studios e sarà disponibile solo su Amazon Prime Video.