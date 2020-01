The Prince: HBO Max annuncia una serie sulla Famiglia Reale inglese

HBO Max ha annunciato una serie TV d’animazione dedicata alla famiglia reale britannica. Si intitolerà ‘The Prince’ e ci guiderà in un viaggio nella monarchia inglese. Tutto ciò attraverso lo sguardo del principe George, 6 anni, primogenito di William a Kate. La sceneggiatura e produzione esecutiva sono state affidate a Gary Janetti. Il cast di doppiatori vanta Orlando Bloom nel ruolo del principe Harry. ‘The Prince’ utilizzerà, quasi sicuramente, un tono satirico. A supporto di tutto ciò arrivano le parole di Gary Janetti: “Sono ansioso di lavorare con HBO Max e regalare al canale una nuova serie su una famiglia che combatte senza scrupoli per conquistare il trono”.

The Prince: un cast di prestigio

Per quanto riguarda il cast dei doppiatori, oltre a Orlando Bloom ci sono altri nomi. Parliamo di Condola Rashad (sarà Meghan Markle), Lucy Punch (Kate Middleton), Tom Hollander (il principe Filippo e il principe Carlo). Oltre a Frances De La Tour (la regina Elisabetta II), Iwan Rheon (il principe William) e Alan Cumming (Owen, il maggiordomo di George). La serie animata andrà in onda già in questa stagione alla fine dell’anno. In Italia presumibilmente sui canali Fox o su Sky.

Sarah Aubrey, responsabile di contenuto per HBO Max, ha rilasciato alcune dichiarazioni. C’è grande fiducia nel progetto: “Siamo così entusiasti di portare il mondo che Gary ha creato su Instagram su HBO Max, dove i nostri spettatori possono scoprire ciò che i suoi fan di Instagram sanno già”. Ovvero che: “George può essere divertente, scioccante e sorprendentemente dolce. Non vediamo l’ora di vedere cosa farà Gary con una tela più grande di quella su cui dipingere di un semplice quadrato”.

Ricordiamo, infine, che HBO Max è un servizio di video on demand imminente statunitense di proprietà della WarnerMedia Entertainment, una divisione di WarnerMedia della AT&T. Il servizio verrà lanciato nella primavera del 2020. Gestita da HBO, attingerà da tutte le proprietà di WarnerMedia insieme a fornitori di contenuti di terze parti.