The Promised Neverland: in sviluppo una serie live-action

The Promised Neverland potrebbe arrivare su Amazon come una serie live-action. Il portale Variety ha appreso che lo streamer sta sviluppando un adattamento in lingua inglese dal vivo della popolare serie di manga scritta da Kaiu Shirai e illustrata da Posuka Demizu. Meghan Malloy è pronta a scrivere la sceneggiatura. La serie sarà diretta e prodotta da Rodney Rothman, con la produzione esecutiva di Masi Oka insieme a Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo. Fox 21 Television Studios e Amazon Studios la produrranno.

Protagonisti dei bambini in un orfanotrofio

In ” The Promised Neverland“, un gruppo dei bambini molto intelligenti in un orfanotrofio apparentemente idilliaco scoprono la loro oscura verità quando infrangono una regola per non lasciare mai la struttura. Una volta scoperta la verità, iniziano a pianificare una fuga per salvare tutti i bambini. Ad oggi, la serie ha venduto oltre 20 milioni di copie. Oka è un attore nominato agli Emmy e al Golden Globe, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie di successo della NBC “Heroes”. Ha anche prodotto l’adattamento cinematografico dal vivo della serie anime “Death Note”. Altri suoi progetti attuali includono un adattamento cinematografico di “Mega Man” e “Attack on Titan”. Rothman è il co-sceneggiatore e condirettore accreditato di “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

In precedenza ha lavorato come produttore o sceneggiatore in film come “22 Jump Street”, “Dimenticando Sarah Marshall” e “Popstar: Never Stop Never Stopping”. Malloy ha iniziato la sua carriera come assistente allo sviluppo presso la NBCUniversal e la Jagged Productions di Mick Jagger prima di lavorare come assistente di Jon Favreau per i film “Chef” e “The Jungle Book”. Nel 2015 ha iniziato a lavorare come assistente dello scrittore di Rothman. È rappresentata da Fourth Wall Management e Hansen Jacobson.