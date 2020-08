The Ren & Stimpy Show ritornano su Comedy Central

La serie è andata in onda negli anni '90 per poi terminare dopo cinque stagioni

Dopo annunci entusiasmanti come l’arrivo di Beavis & Butt-Head di Mike Judge su Comedy Central, ora sembra anche The Ren & Stimpy Show riceverà lo stesso trattamento. La nuova serie ha lo scopo di reimmaginare e reintrodurre i personaggi iconici. Come rivelato a Deadline, un nuovo team creativo darà infatti nuova vita a questi personaggi. Nina L. Diaz, President of Content e Chief Creative Officer di ViacomCBS Entertainment & Youth Group, ha dichiarato: “Voglio ringraziare i nostri partner di Nick Animation mentre reimmaginiamo questi personaggi iconici con un nuovo team creativo”.

Chris McCarthy parla del nuovo progetto

Chris McCarthy, Presidente di ViacomCBS Entertainment & Youth Group, ha poi aggiunto: “Siamo entusiasti di reinventare questo iconico franchise con un nuovo team creativo e i nostri partner al Nickelodeon Animation Studio”. E ancora: “Ren & Stimpy si uniscono al nostro elenco in rapida espansione di animazione per adulti, tra cui South Park, Beavis, Butt-Head e Clone High, mentre continuiamo a reimmaginare altri personaggi per le nuove generazioni”.

The Ren & Stimpy Show è andato in onda originariamente come una serie animata alquanto controversa su Nickelodeon negli anni ’90. Andò in onda per cinque stagioni prima di terminare nel 1995. L’anno successivo si trasferì su MTV. Sarà emozionante scoprire come lo spettacolo sarà cambiato dalle sue interpretazioni originali, e quanto proverà simile al essere dal materiale originale. Ma se le notizie per progetti simili di Comedy Central imminenti come Beavis & Butt-Head sono veritiere, allora questo nuovo revival di Ren & Stimpy dovrebbe piacere ai fan dell’originale. I due personaggi protagonisti sono Ren Höek, un chihuahua nevrotico e instabile, che trascorre il suo tempo assieme a Stimpson “Stimpy” J. Cat, un gatto grasso e tonto ma piuttosto innocente, che spesso subisce le violenze di Ren.