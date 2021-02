The Resistance: Benvenuti nella Resistenza è il primo capitolo della nuova opera di J. Michael Straczynski, in collaborazione con Mike Deodato Jr. Il creatore di Babylon 5 torna ai fumetti per dare vita a un nuovo universo narrativo, edito da Panini Comics. Il libro è disponibile da oggi in libreria, fumetteria e online.

Panini presenta The Resistance di J. Michael Straczynski

La nuova opera di J. Michael Straczynski parla di una storia troppo vicina alla realtà per non lasciare stupiti. Infatti la causa scatenante di questa storia è una pandemia globale, che però miete centinaia di milioni di vittime in tutto il mondo. Ma dopo questa catastrofe, migliaia di persone iniziano a manifestare dei superpoteri. In questo nuovo mondo così ostile, complicato e terribile, devono anche bilanciare la nuova forza con cui sono “rinati”. Ma resta ancora da capire se questi nuovi poteri sono un miracolo o una nuova catastrofe.

Un ritorno alla grande per Straczynski

Dopo un periodo di assenza dal mondo dei fumetti e dei graphic novel, Straczynski torna alla grande con questo primo capitolo di un nuovo mondo narrativo. Dopo aver per anni lavorato con i principali supereroi e aver escogitato trame complesse e personaggi tridimensionali, con questa nuova avventura fumettistica lo vuole fare su scala globale. Ad accompagnarlo in questa avventura complicata ma ricca di possibilità c’è Mike Deodato Jr., già al fianco di Straczynski ai tempi di The Amazing Spider-Man.

The Resistance: Benvenuti nella Resistenza arriva in cartonato a colori da 160 pagine, disponibile da oggi 11 febbraio al prezzo consigliato di 19 euro. Potete trovarlo in libreria, fumetteria e sul sito di Panini. A proposito di scenari apocalittici e supereroi, non perdetevi le copertine speciali i Batman: Death Metal edite da Panini, di cui via abbiamo parlato.