Questo autunno arriverà The Right Stuff, serie National Geographic basata sul bestseller di Tom Wolfe

Un nuovo show spaziale debutterà questo autunno su Disney+, a cura di National Geographic. Si intitola The Right Stuff e si basa sul noto libro di Tom Wolfe, arrivato in Italia con il titolo La stoffa giusta. Si tratta di un saggio storico basato sugli inizi del programma spaziale americano e la serie, che vede Mark Lafferty come showrunner e Leonardo DiCaprio tra i produttori esecutivi, ci porterà proprio in questo mondo, alla scoperta di quei fantastici anni.

The Right Stuff, in autunno su Disney+

Al centro della vicenda troviamo due uomini: Il Maggiore John Glenn e il Tenente Comandante Alan Shepard, due dei migliori piloti collaudatori dell’esercito americano. Attraverso i loro occhi vedremo l’evoluzione del cosiddetto Progetto Mercury. Una mossa degli Stati Uniti per cercare di contrastare il dominio dell’Unione Sovietica nella corsa allo spazio, in grande vantaggio alla fine degli anni ’50.

Una decisione che cambia completamente la vita dei vari piloti. In pochi istanti i cosiddetti Mercury Seven diventano vere e proprie celebrità ed eroi, prima ancora di aver compiuto la loro missione, che pare impossibile. Gli ingegneri stimano che ci vorranno decenni per la Nazione per raggiungere lo spazio, ma loro hanno solo due anni per farlo. Un dramma che si intreccia con le vite familiari dietro le quinte dei diversi protagonisti.

Ricky Strauss, president, Content & Marketing, Disney+, ha così commentato l’annuncio:

“Mentre gli spettatori di tutto il mondo guardano a Disney+ per trovare ispirazione e ottimismo, crediamo che l’eroismo dei Mercury Seven possa mettere in luce la tenacia dello spirito umano e ispirare una nuova generazione a raggiungere le stelle. Lo straordinario team di National Geographic, Warner Horizon Scripted Television e Appian Way ha confezionato una storia interessante e capace di intrattenere. Siamo onorati di averla sulla piattaforma in tutto il mondo come prima serie originale creata da National Geographic per Disney+“.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire questo The Right Stuff?