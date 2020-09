The Rock scardina il cancello di casa: “Devo andare a lavorare”

The Rock, attraverso Instagram, racconta un episodio davvero curioso accaduto nella sua casa. Dwayne Jonhson, che doveva uscire di casa per andare al lavoro sul set di Red Notice, ha trovato nel cancello un nemico da abbattere. Causa un black out di corrente, infatti, non voleva saperne di aprirsi. The Rock non poteva attendere il tecnico ed ha deciso di smontarlo con le sue mani.

The Rock spiega cosa è accaduto

Accanto alla foto del cancello a terra, The Rock ha allora scritto: “Non la mia ora migliore, ma un uomo deve andare al lavoro”. E ancora: “Abbiamo avuto un’interruzione di corrente per un forte temporale che hanno impedito al cancello di aprirsi. Ho cercato di bypassare il sistema di apertura idraulica come normalmente faccio quando non funziona, ma non questa volta”. Quindi: “Ho fatto alcune telefonate per capire in quanto tempo sarebbe arrivato il tecnico, però non potevo aspettare 45 minuti”. Il tempo stringe: “In quel momento c’erano centinaia di persone della troupe che mi aspettavano per cominciare la giornata di lavoro. Ho fatto quello che dovevo fare”.

La decisione di The Rock è stata inevitabile: “Ho spinto, tirato e scardinato il cancello da solo. L’ho divelto completamente dal muro di cinta, ho reciso le barre d’acciaio dell’apertura e le ho lanciate nel prato”. In seguito: “La mia security ha accolto il tecnico e i saldatori un’ora più tardi, i quali erano a quanto pare “increduli e un po’ spaventati” da come lo avessi divelto”. Missione riuscita: “Non la mia ora migliore, ma dovevo andare al lavoro. E sono pronto al 100% per diventare Black Adam!”

Di recente The Rock ha annunciato con un post su Instagram che lui e la sua famiglia sono risultati positivi al COVID-19. In un video Instagram di 11 minuti, Johnson ha rivelato che la sua famiglia si sta riprendendo molto bene dal virus.