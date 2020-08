The Rock rilascia una nuova immagine di Black Adam

Alcuni protagonisti coinvolti nella convention virtuale DC Fandome hanno svelato in anticipo alcuni dettagli dei loro progetti. Tra questi la star di Black Adam “The Rock” Dwayne Johnson. La superstar di Hollywood, attraverso il suo account Instagram, ha condiviso un altro sguardo all’antieroe di cui vestirà i panni. Black Adam indossa un costume accurato come il fumetto con il vestito nero e le insegne dorate dei fulmini.

Black Adam carica i fan

“La gerarchia del potere nell’UNIVERSO DC sta per cambiare”, scrive The Rock su Black Adam. “Lo show arriva al #DCFanDome. Personalmente, saluto i miei partner Warner Bros & DC per aver creato questa storica opportunità per i fan di assorbire tutto il nostro DC UNIVERSE mentre noi tutti continuiamo a gestire le sfide di COVID. Ben fatto. L’uomo in nero sta arrivando per schiacciarli tutti”.

“Black Adam è con me da più di dieci anni”, ha detto Johnson ai fan del suo coinvolgimento nel progetto all’inizio di quest’anno. “E questo ti dà un’idea di quanto sia appassionato di questo progetto, quanto siano appassionati i nostri Seven Bucks a questo progetto. Warner Brothers, New Line Cinema, DC, sono stati così incredibilmente di supporto nel corso degli anni”. Per poi aggiungere: “Questo è stato più di 10 anni. Nel 2008 abbiamo iniziato a parlare di questo, quindi ha richiesto pazienza da parte di tutti noi come partner e io sono un uomo e un attore molto diverso rispetto a 10 anni fa”.

Black Adam è attualmente programmato per il rilascio il 22 dicembre 2021, anche se non è chiaro se ciò cambierà a causa dei ritardi di produzione legati al coronavirus. Allo stato attuale, solo Johnson e Noah Centineo (Atom Smasher) sono stati associati al progetto. Nuove indiscrezioni sono trapelate sulla produzione del film DC Comics Black Adam.

Secondo un report del The Hollywood Reporter l’attore Noah Centineo vestirà i panni di Atom Smasher aka Albert Rothstein. Nei fumetti è una specie di uomo montagna che ha la capacità di diventare grande quanto desidera e nel contempo di aumentare in maniera esponenziale la propria forza. Nel film dovrebbero esserci anche i debutti di alcuni membri della Justice Society of America come Cyclone, Hawkman, Hawkgirl, e Dr. Fate.