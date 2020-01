The Rock inizia ufficialmente l’allenamento per Black Adam

Dwayne Johnson ha annunciato di aver iniziato la preparazione fisica per essere pronto alle riprese di Black Adam, che inizieranno in estate. Lo ha fatto con una serie di scatti che lo vedono nel pieno dell’allenamento, poi pubblicati su Instagram. L’esordio di Dwayne “The Rock” Johnson nei panni di Black Adam era inizialmente previsto nel film su Shazam, ma in seguito è stata presa la decisione di puntare su un intero film dedicato al personaggio.

La sceneggiatura è stata scritta da Adam Sztykiel mentre il regista Jaume-Collett Serra ha firmato con la Warner Bros alcuni mesi fa in maniera ufficiale. La produzione vedrà il via a luglio 2020 mentre la data d’uscita del film è prevista per il 22 dicembre del 2021.

Dwayne Johnson ha dunque svelato di aver iniziato in maniera decisa la preparazione fisica. L’attore ha inoltre pubblicato anche il primo poster in versione animata. Di recente “The Rock” ha spiegato come sia stata dura la scalata al successo: “Allora, quanto costa diventare… Diciamo soltanto un attore di successo, ecco, ci vogliono lavoro duro e perseveranza”. Impegno che ha permesso all’attore di raggiungere grandi traguardi: “E ancora ci vogliono un certo contesto e della prospettiva, specialmente quando entri nel mondo di Hollywood, nel business di Hollywood. Perché è davvero esigente ed è incredibilmente difficile”.

Ricordiamo inoltre che Black Adam, il cui vero nome è Theo-Adam o Teth Adam, è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicati negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics. Con gli anni, in particolare dopo l’inizio del XXI secolo, il personaggio è stato ridefinito come un antieroe corrotto, entrando a far parte anche della Justice Society, seppure per breve tempo. Occupa la sedicesima posizione nella classifica dei cento più grandi supercriminali secondo il sito IGN nel 2009.