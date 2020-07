The Rock poteva essere Willy Wonka nel film di Tim Burton

The Rock ha svelato di essere stato ad un passo dall’interpretare Willy Wonka nel film La fabbrica di cioccolato in occasione della sua ultima iniziativa a scopo benefico. Dwayne The Rock Johnson è stata la seconda scelta di Tim Burton per il personaggio iconico. La leggenda della WWE ha pubblicato alcune considerazioni al riguardo su Instagram e i fan, che non erano a conoscenza del fatto, ne sono rimasti sbalorditi. The Rock ha ringraziato Burton per la considerazione, ma ha ammesso che avrebbe dovuto fare ancora molta strada nel mondo di Hollywood prima di poter interpretare il personaggio.

The Rock aveva iniziato da poco il suo percorso nel cinema

“Nei primi anni Duemila, il regista iconico Tim Burton mi considerò per la parte di Willy Wonka nel suo remake, La fabbrica di cioccolato”. Ha raccontato The Rock che ha poi aggiunto: “Ricordo di aver pensato, “porca miseria, ci sto!”, ma questo è stato parecchi anni fa quando avevo appena iniziato il mio percorso a Hollywood. con nessuna prova che andassi bene al box-office o nemmeno nessuna esperienza serie nel mondo della recitazione”. Quindi: “Il ruolo ovviamente andò a Johnny Depp, all’epoca la star più grande del mondo. Il resto è storia, così come quello che è venuto dopo”.

The Rock ringrazia poi il regista. “Il fatto che Tim mi abbia anche solo preso in considerazione (anche se credo abbia pensato a me per un massimo di 7 secondi) significa tantissimo per me, stavo appena iniziando nel settore e non avevo idea di cosa mi avrebbe riservato il futuro”. L’attore la prende con filosofia: “Alzo sempre in alto un brindisi a quei sogni che non si sono realizzati, perché a volte sono la miglior cosa mai successa”. La fabbrica di cioccolato (Charlie and the Chocolate Factory) è un film del 2005 diretto da Tim Burton. Il film ha come interprete principale Johnny Depp ed è tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl.