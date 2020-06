The Room: Netflix ha rifiutato di aggiungerlo al catalogo

Tommy Wiseau ha risposto ai tantissimi fan che gli chiedevano notizie sull’eventuale arrivo del film The Room su Netflix. Se The Disaster Artist sia stato incluso nel listino del colosso dello streaming (negli Stati Uniti), la stessa cosa non è accaduto per The Room. Come rivelato dallo stesso regista attraverso Twitter: “Netflix ha detto no“.

The Room è comunque disponibile all’acquisto in formato Blu-Ray e DVD sul sito internet di Wiseau, su Amazon e in tutti gli altri store digitali. Lo stesso regista aveva caricato precedentemente l’intero film su YouTube ma il video è stato rimosso. Nel 2018, il regista aveva anche fatto presente l’intenzione di adattare il suo The Room per uno show di Broadway.

Netflix said no https://t.co/hZOn5aGpE5 — Tommy Wiseau (@TommyWiseau) June 8, 2020

Tommy Wiseau presente con un cameo in The Disaster Artist

Tommy Wiseau è comunque presente su Netflix grazie ad un cameo in The Disaster Artist di James Franco. Precisamente il regista appare nella scena dopo i titoli di coda ambientata a una festa su un tetto in cui i due Tommy Wiseau, quello vero e quello di Franco scambiano una battuta insieme. Il film racconta della travagliata amicizia tra Sestero e Tommy Wiseau. Quest’ultimo è l’artefice del film di culto The Room (2003), considerato uno tra i peggiori mai realizzati. Tanto da essere definito “il Quarto potere dei film brutti”.

La storia di The Room ruota attorno al triangolo amoroso tra il protagonista Johnny (Tommy Wiseau), Lisa, sua fidanzata e futura moglie, e Mark, il suo migliore amico. Una parte consistente del film è dedicata a sotto-trame che hanno poco a che fare con la storia principale. Inoltre la maggior parte non vengono concluse. Stando a Tommy Wiseau, il titolo del film si riferisce al fatto che una stanza, Room in inglese, è un luogo in cui possono succedere cose belle o brutte. Il film acquistò rapidamente lo status di film cult grazie alla sua trama inconcludente e piena di buchi e alla bizzarra performance di Tommy Wiseau.