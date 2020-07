Amazon Audible realizzerà un adattamento diviso in più puntante di The Sandman. Parliamo della serie Vertigo scritta da Neil Gaiman con lo stesso autore inglese che presterà la sua voce al racconto. Dirk Maggs avrà invece il compito di scrivere e dirigere l’adattamento. Intanto è stato diffuso un nuovo trailer dell’opera.

Sandman occupa un posto importante nella storia della cultura pop. La serie di graphic novel di 10 volumi di Gaiman, creata in collaborazione con gli artisti Sam Kieth, Mike Dringenberg, Jill Thompson, Shawn McManus, Marc Hempel, Michael Zulli, Todd Klein e Dave McKean, è una storia ricca di fantasia e mito, che inizia con il ritorno di Morfeo. Ovvero il Signore dei sogni, dopo decenni di prigionia.

Il cast di The Sandman

A partire dalla sua pubblicazione nel 1989, Sandman si è rapidamente affermato come un lavoro pionieristico che, insieme a Maus di Alan Moore e Dave Gibbons “Watchmen e Art Spiegelman”, ha contribuito a stabilire il fumetto come mezzo legittimo per la narrazione. The Sandman su Amazon Audible uscirà il prossimo 15 luglio e sarà interpretato da Morpheus (James McAvoy), Death (Kat Dennings), Despair (Miriam Margolyes), Lucifer (Michael Sheen). Oltre a Desire (Justin Vivian Bond), the Corinthian (Riz Ahmed), John Constantine (Taron Egerton), Uraina Blackwell (Samantha Morton), Bebe Neuwirth (the Siamese Cat), Matthew the Raven (Andy Serkis).

Altri protagonisti sono William Shakespeare (Arthur Darvill), Doctor Destiny (William Hope), Hob Gadling (Matthew Horne), J’onn J’onzz (Reginald D. Hunter), Unity Kincaid (Sue Johnston). Chiudono il cast Choronzon (Paterson Joseph), Mad Hettie (Josie Lawrence), Dr. John Hathaway (Anton Lesser) e Lady Johanna Constantine (Joanna Lumley). Alla serie viene riconosciuta una elevata qualità dei testi e delle trame che la avvicinano alla letteratura con elementi di filosofia, storia e mitologia. Rappresenta un caso raro di commistione di vari generi narrativi.