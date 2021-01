The Sandman: annunciato il cast della serie Netflix

Considerando che l’imminente adattamento della serie dark fantasy di Netflix The Sandman aveva già dato il via alla produzione prima della fine dell’anno, è stato piuttosto sorprendente il modo in cui il creatore della serie di fumetti Neil Gaiman e i produttori esecutivi Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy) e David S. Goyer (Batman Begins, The Dark Knight, Terminator: Dark Fate, Foundation) hanno mantenuto grande riserbo sul cast. Ora il cast di The Sandman è finalmente stato svelato.

Netflix ha svelato l’arcano dando il benvenuto a Tom Sturridge (Sweetbitter) nei panni di Dream, Gwendoline Christie (Game of Thrones) nei panni di Lucifer. Oltre a Vivienne Acheampong ( The Witches) come Lucienne, Boyd Holbrooks (Narcos) come The Corinthian. Ci saranno anche Charles Dance (The Crown) come Roderick Burgess, Asim Chaudhry (People Just Do Nothing) come Abel. Infine Sanjeev Bhaskar (Unforgotten) come Cain. Gaiman, Heinberg e Goyer sono co-sceneggiatori della serie, con Heinberg che funge anche da showrunner. Ricca miscela di mito moderno e dark fantasy in una narrativa contemporanea, dramma storico e leggenda sono perfettamente intrecciati. The Sandman segue le persone e i luoghi influenzati da Morpheus, il re dei sogni, mentre ripara gli errori cosmici – e umani – che ha commesso durante la sua vasta esistenza.

“Negli ultimi trentatré anni, i personaggi di ‘Sandman’ hanno respirato, camminato e parlato nella mia testa. Sono incredibilmente felice che ora, finalmente, riescano a uscire dalla mia testa e entrare nella realtà”, ha detto Neil Gaiman. “Non vedo l’ora che le persone là fuori vedano quello che abbiamo visto come Dream e gli altri”. Per poi aggiungere: “Questo è sorprendente, e sono molto grato agli attori e a tutti i collaboratori di “The Sandman” – Netflix, Warner Bros., DC, ad Allan Heinberg e David Goyer, e alle legioni di artigiani e geni dello show”.