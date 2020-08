The Suicide Squad, rivelati i personaggi e le prime immagini del film

Tra i film dell’universo DC Comics in arrivo, uno dei più attesi è sicuramente The Suicide Squad. Sequel della pellicola di David Ayer, questo nuovo progetto rilancerà le avventure di questa squadra di antieroi sul grande schermo. Pochi minuti fa, durante il DC FanDome, evento online dedicato ai futuri progetti legati alla casa editrice, gli appassionati hanno potuto scoprire di più sul film. E finalmente, hanno potuto dare un primo sguardo a The Suicide Squad.

In apertura James Gunn ha risposto ad alcune domande dai fan, spiegando il proprio percorso personale con la versione fumettistica del team, prima di lanciare un grande annuncio. Con un video dedicato, è arrivata l’attesa rivelazione dei personaggi che il cast interpreterà nella pellicola, offrendo anche un piccolo assaggio del loro look. Di seguito trovate la lista completa, inclusi coloro che ritorneranno dal film precedente:

YOU. ARE. NOT. READY. But here we go anyway! Buckle up for the ultimate character reveals from @JamesGunn 's #TheSuicideSquad . #DCFanDome pic.twitter.com/wje8plaJD3

In chiusura del panel, è stato mostrato un breve video, che tra interviste al cast e brevissime clip ha mostrato le prime immagini ufficiali della pellicola. Potete trovarlo qui di seguito.

When @JamesGunn says, “It’s going to be different from any superhero movie ever made,” he means it! See more in this official first sneak peek behind the scenes of #TheSuicideSquad! #DCFanDome pic.twitter.com/1uV9Ve4oeX

— The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) August 22, 2020