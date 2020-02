Le riprese di The Suicide Squad sono ancora in corso e James Gunn ha utilizzato i social media per aggiornare i fan. Alcuni hanno infatti chiesto al regtista come sia John Cena nelle vesti di attore, lui ha risposto: “Penso che John sia uno dei migliori talenti in assoluto con cui abbia mai lavorato”. Il perchè è semplice: “Ha la capacità di essere profondo nelle scene drammatiche che non credo abbia mai visto nessuno dei suoi film”. Tanta, dunque, la stima: “Si tratta del miglior attore improvvisato con cui ho lavorato. Inoltre, è un grande amico”. Sembra quindi che John Cena sia riuscito a impressionare James Gunn.

Annunciato il cast di The Suicide Squad

The Suicide Squad è in gran parte un mistero, dato che James Gunn e Warner Bros. hanno tenuto nascosto il contenuto del prossimo sequel. Se il cast è stato ormai annunciato, non è chiaro esattamente quali ruoli andranno ad interpretare i vari attori. Come tale, ci sono state innumerevoli voci su quali criminali potrebbero apparire in The Suicide Squad. Per quanto riguarda proprio John Cena, la teoria dei fan è che potrebbe interpretare Peacemaker nello show.

The Suicide Squad, noto anche come Suicide Squad 2, è un film di supereroi americani basato sul team antieroe DC Comics Suicide Squad . Verrà distribuito da Warner Bros. Pictures ed è destinato ad essere un sequel indipendente di Suicide Squad (2016). Il film,scritto e diretto da James Gunn , vede come protagonista un cast di grande valore con Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, David Dastmalchian, Daniela Melchior e Steve Agee. Lo show verrà rilasciata negli Stati Uniti il ​​6 agosto 2021. Margot Robbie sfoggerà un look completamente nuovo nello show.