The Suicide Squad: John Cena celebra lo script di James Gunn

Tra i tanti nuovi interpreti che compariranno in The Suicide Squad rispetto al suo predecessore, ci sarà anche John Cena. Il wrestler, che ormai da tempo ha intrapreso la carriera cinematografica parallelamente a quella dello sport entertainment, avrà un ruolo ancora non confermato nel film con le indiscrezioni che suggeriscono sia Peacemaker. Proprio lui in una recente intervista ha parlato della pellicola, rivelando quanto sia rimasto colpito fin da subito.

John Cena elogia la sceneggiatura di The Suicide Squad

Cena ha commentato in particolare la sceneggiatura dell’opera, spiegando che sia davvero interessante e coinvolgente, fin da subito:

“Ero sconvolto. Le prime dieci pagine sono già da sole un film completo. È davvero, davvero speciale. Questo perché il tipo che guida la nave si impegna nella narrazione e si impegna nel creare personaggi con cui possiamo legarci e li manda in un viaggio eccezionale“.

Parlando dello sceneggiatore e regista, John Cena ha commentato anche i precedenti lavori di James Gunn. L’autore infatti è noto al pubblico per il suo ruolo nella saga Marvel dedicata ai Guardiani della Galassia, di cui tornerà a dirigere il terzo capitolo dopo la conclusione di questo progetto. Il wrestler ha commentato quanto già in quei film fosse colpito dal talento di Gunn:

“Quando guardo i Guardiani, immediatamente ho una connessione con queste persone ed esco dalla sala con qualcosa che mi ha lasciato il film“.

Voi cosa ne pensate? Siete fiduciosi nel prossimo The Suicide Squad quanto John Cena? Oppure volete aspettare qualche informazione in più, come il primo trailer, prima di iniziarvi a fare una qualche opinione?

Ci vorrà probabilmente ancora un po’ di tempo. Nonostante le riprese siano infatti attualmente in corso, The Suicide Squad non arriverà nelle sale prima del 6 agosto 2021. Oltre a John Cena, il cast comprenderà i ritorni di Margot Robbie, Viola Davis e Jai Courtney, insieme Taika Waititi, Idris Elba, Nathan Fillion, Michael Rooker, Peter Capaldi e molti altri ancora!