Il logo di Suicide Squad è stato svelato su Instagram dal regista James Gunn. Quest’ultimo ha mostrato i loghi in tutte le principali lingue del mondo dello show, compreso quindi quello in italiano, The Suicide Squad: Missione Suicida. Il tutto è avvenuto in occasione del compleanno del regista che ha compiuto 54 anni. L’account Twitter di Suicide Squad ha successivamente pubblicato un video di diversi membri del cast del film che inviavano auguri di buon compleanno a Gunn.

Anche con la pandemia di coronavirus, il regista è rimasto al lavoro su The Suicide Squad. Lui stesso ha dichiarato ad aprile che il processo di post-produzione sta continuando e che il film è ancora sulla buona strada per la data di uscita prevista ad agosto 2021. “In questo momento siamo ancora nei tempi previsti”, ha ammesso.

James Gunn aveva pensato ad un ruolo per Michael Rosenbaum

James Gunn aveva in mente un ruolo per il suo amico Michael Rosenbaum riguardo l’ultimo progetto a cui sta lavorando, The Suicide Squad. Rosenbaum ha raccontato, attraverso il portale comicbook.com, il motivo per cui ha dovuto rinunciare alla partecipazione. “Diciamo solo che dovevo esserci, ma ho avuto un intervento al collo e non potevo fare un ruolo”, ha ammesso. Per poi spiegare: “Non potevo fare il ruolo perché era troppo fisico in quel momento, e non potevo mettere a repentaglio il mio collo. Non dirò il ruolo, ma c’era”. Arriva poi il ringraziamento per il regista: “James è sempre così gentile e ti da sempre una mano. È bello quando i tuoi amici ti pensano”.

Nel cast: Margot Robbie (Harley Quinn), Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flagg) e Viola Davis (Amanda Waller). Tra i volti nuovi troviamo invece Peter Capaldi, Idris Elba, John Cena, Taika Waititi e Nathan Fillion.