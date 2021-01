The Suicide Squad è quasi finito (ma per il trailer c’è da aspettare!)

Tra tutti i progetti in arrivo sulla lista della DC Films, i fan non vedono l’ora che arrivi il debutto di The Suicide Squad. Il nuovo film, che porterà la versione di James Gunn dell’iconico team di antieroi, ha fatto colpo quando ha debuttato con il suo elenco di personaggi e filmati dietro le quinte al DC FanDome lo scorso agosto. Da allora, gli aggiornamenti ufficiali sul progetto sono stati relativamente scarsi, anche se l’uscita ibrida del film nelle sale e su HBO Max si avvicina. Gunn si è recentemente rivolto ai social media per rispondere alle domande dei fan riguardo al rilascio di un trailer o teaser di The Suicide Squad, e ha promesso che “tutto avverrà a tempo debito”.

I know, I know. You want the trailer. Or the teaser. Or more news. Or who the baddie is (they ALL are the baddies but also…) Anyway this will all be with you in due time, I’m working on cool stuff for you, but please be patient! 🙏 https://t.co/5LdiviegQU — James Gunn (@JamesGunn) January 18, 2021

Il cast di The Suicide Squad

Il primo trailer di The Suicide Squad sarebbe uscito da tempo se le circostanze della pandemia COVID-19 non avessero travolto il mondo. Gli studi hanno bisogno di trovare nuovi modi per mostrare i loro film a un pubblico che in gran parte non può accedere ai cinema. Con queste premesse è facile capire perché il trailer e altro materiale promozionale potrebbero arrivare un po’ più tardi di quanto i fan si sarebbero aspettati.

The Suicide Squad seguirà una serie di antieroi e supercriminali DC e vedrà il ritorno di Viola Davis nei panni di Amanda Waller. Oltre a quello di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Joel Kinnaman nei panni del colonnello Rick Flag e Jai Courtney nei panni del capitano Boomerang dal 2016 Suicide Squad. A unirsi a loro nel film sono David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Steve Agee come King Shark, Daniela Melchior come Ratcatcher 2, Idris Elba come Bloodsport, John Cena come Peacemaker. Oltre a Nathan Fillion come TDK, Pete Davidson come Blackguard, Flula Borg come Javelin. Completano il cast Mayling Ng come Mongal, Peter Capaldi come The Thinker, Michael Rooker come Savant, Alice Braga come Sol Soria e Sean Gunn come Weasel.