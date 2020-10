The Suicide Squad: nessun reshoot per il film diretto da James Gunn

All’inizio di quest’anno, gran parte di Hollywood ha dovuto accantonare temporaneamente la maggior parte dei progetti a causa della pandemia di coronavirus. James Gunn e il suo team hanno proseguito la post-produzione per The Suicide Squad poiché la produzione è stata in grado di terminare poco prima che la pandemia iniziasse a chiudere. Gunn e la sua troupe sono stati in grado di lavorare al film da remoto e, a quanto pare, è quasi completo. Rispondendo alle domande dei fan sabato pomeriggio, Gunn ha rivelato che questa settimana, bloccando le immagini della funzione, non sono state necessarie ulteriori riprese.

We also had reshoots built into our schedule. But we’re latching the movie this week (that’s picture locking with the exception of shifting things around for still-incoming VFX shots) without having shot any. 😅 https://t.co/8QPRTCdbYX — James Gunn (@JamesGunn) October 24, 2020

James Gunn spiega nei dettagli la situazione

“Avevamo anche dei reshoot integrati nel nostro programma”, ha detto James Gunn a un fan chiedendo informazioni sulla possibilità di riprendere la fotografia in The Suicide Squad. “Ma questa settimana blocchiamo il film (questo è il blocco delle immagini con l’eccezione di spostare le cose per gli scatti VFX in arrivo) senza averne girato nessuno”. Questa è una notizia importante in quanto significa che sia Gunn che lo studio apprezzano il film nella sua forma attuale tanto da tenere a bada eventuali riprese aggiuntive.

I reshoots sono stati all’ordine del giorno con gli studi che sviluppano mega blockbuster di fumetti. Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige è arrivato al punto di dire che le riprese sono “la chiave” del suo processo di sviluppo. “Le riprese sono fondamentali per i nostri film, a cominciare da Iron Man. Diciamo sempre di essere registi intelligenti alla Marvel, ma non siamo dei geni e il modo migliore per prendere appunti su un film è guardare il film”, ha detto Feige. “Quindi facciamo il film e diciamo, ‘Oh sì, no, non è giusto. Non funziona”, e ora abbiamo un sistema che può essere abbastanza preciso ed efficiente. [Le riprese durano] a volte un giorno, a volte quindici giorni, a volte di più per continuare a fare la mossa nel miglior modo possibile”.