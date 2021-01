The Tomorrow War: il film con Chris Pratt passerà ad Amazon?

Amazon Studios ha gli occhi puntati sul film di fantascienza di Skydance The Tomorrow War, con Chris Pratt. Secondo Variety il film verrà venduto per ben 200 milioni di dollari, ma non è stata ancora effettuata alcuna vendita ufficiale. The Tomorrow War è stato presentato a tutti i principali servizi di streaming, incluso Netflix, che pensavano che il film avesse un “potenziale commerciale”. Il film è ambientato nel futuro, dove un’invasione aliena minaccia di conquistare l’umanità. In un ultimo disperato tentativo, gli scienziati sviluppano un modo per riportare indietro i soldati del passato per aiutare a combattere la guerra.

Originariamente lo show doveva arrivare a luglio 2021

Diretto da Chris McKay (The LEGO Movie) e scritto da Zach Dean, The Tomorrow War è co-interpretato da Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Keith Powers, Sam Richardson e J. K. Simmons, insieme a Pratt nel ruolo principale. Chris Pratt lo rivedremo nuovamente nei panni di Owen Grady in Jurassic World: Dominion in cui tornerà anche il cast principale del Jurassic Park di Steven Spielberg. The Tomorrow War era originariamente previsto per il rilascio nel luglio 2021. La Paramount, che ha cofinanziato il film, inizialmente aveva pianificato di distribuirlo. Tuttavia, a causa della pandemia di Covid-19, lo studio non poteva più garantire un’uscita nelle sale. Questa è stata una tendenza comune negli ultimi tempi: i servizi di streaming offrono una piattaforma garantita per i film con le sale semplicemente impossibilitate durante una pandemia.

Amazon ha acquisito diversi film importanti dopo la pandemia, tra cui Borat Subsequent Moviefilm di Sacha Baron Cohen e Il Principe Cerca Figlio di Eddie Murphy. Lo studio ha anche pubblicato One Night in Miami e Sound of Metal, acclamati dalla critica, potrebbero essere entrambi materiale da Oscar. The Tomorrow War è il tipo di progetto commerciale e mainstream di cui Amazon ha bisogno per completare la sua lineup di film.