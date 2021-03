Il reboot di Ai Confini Della Realtà non è stato rinnovato per una terza stagione

The Twilight Zone, il reboot di Ai Confini Della Realtà, è stata annulla dopo due stagioni, venti episodi in totale. È stata Paramount+ a dichiarare che la terza stagione della serie di Jordan Peele non vedrà mai la luce.

The Twilight Zone si conclude con la seconda stagione

Paramount+ ha annunciato che non ci sarà una terza stagione di The Twilight Zone. La serie di Jordan Peele è iniziata nel 2019 e con le sue due stagioni ha regalato ai fan 20 episodi. The Twilight Zone è il terzo e ultimo revival ispirato all’omonima serie, conosciuta in Italia come Ai Confini Della Realtà. La serie originale infatti, creata da Rod Serling, è uscita nel 1959, e con le sue 5 stagioni e i 156 episodi si è conclusa nel 1964. Ci sono stati poi tre reboot, tutti meno longevi dell’originale: nel 1985, nel 2002 e infine quello del 2019.

Julie Mcnamara, responsabile della programmazione di Paramount+, ha detto riguardo la cancellazione della serie: “Hanno retto il confronto con l’eredità della serie classica con una narrazione socialmente consapevole e spinto gli spettatori di oggi a esplorare tutte le nuove dimensioni di temi stimolanti e di attualità che ci auguriamo continuino a interessare il pubblico negli anni a venire.” Lo show è stato co-prodotto da CBS Studios e Peele’s Monkeypaw Productions. Il recente successo di Jordan Peele con il film horror nominato agli Oscar, Get Out, ha aiutato la serie ad accaparrarsi molti volti noti. Tra i molti ricordiamo Adam Scott (Parks and Recreation), Steven Yeun (The Walking Dead), Billy Porter (Pose), Rhea Seehorn (Better Call Saul) e Jurnee Smollett (True Blood).

The Twilight Zone dunque è terminata con la seconda stagione. I fan di Ai Confini Della Realtà però non devono disperare. Su Paramount+ infatti, è possibile trovare tutti gli episodi della serie originale e tutti gli episodi dei vari reboot.