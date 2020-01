The Twilight Zone: Jordan Peele scriverà un episodio della stagione 2

Jordan Peele, regista di Scappa- Get Out e Noi, sta scrivendo un episodio per la seconda stagione di The Twilight Zone (ormai al suo terzo ‘revival’ nel 2019). È stato Jordan Peele stesso a produrre e a presentare la stagione dello scorso anno che ha ridato il via ad una delle storiche antologie horror/fantascientifiche più straordinarie del mondo dell’audiovisivo (nata dalla penna del mitico Rod Serling).

The Twilight Zone una rinascita con i giusti autori

Non conosciamo ancora i dettagli dell’episodio scritto da Peele, sappiamo solo che si intitolerà Downtime, e che saranno presenti nel cast Morena Baccarin (Deadpool; Spy), Colman Domingo (Fear the Walking Dead; Lucy in the Sky) e Tony Hale (Una serie di sfortunati eventi; Yoga Hosers – Guerriere per sbaglio).

Nonostante la sua partecipazione come produttore e presentatore, questa è la prima volta che Peele scrive una sceneggiatura per la serie, se non si considera la storia Nightmare at 30.000 Feet, una versione aggiornata di una puntata del 1963 diretta da Richard Donner Nightmare at 20.000 feet (storia ispirata all’omonimo racconto di Richard Matheson, da cui persino i Simpson presero spunto per una puntata de La paura fa novanta).

La seconda stagione di The Twilight Zone è stata ufficialmente annunciata lo scorso aprile, sottolinenando come la prima stagione è stata tra le serie più seguite nell’universo dello streaming.

“La rivisitazione di The Twilight Zone di Jordan Peele e Simon Kinberg è iniziata in modo straordinario su CBS, guadagnandosi il maggior numero di spettatori nel suo giorno di anteprima per una serie originale”, ha dichiarato Julie McNamara, Vicepresidente esecutivo di CBS All Access “Jordan, Simon, il team creativo e il cast hanno svolto un lavoro fenomenale riuscendo a modernizzare l’eredità della serie con raconti adatti al pubblico dei nostri giorni. Sono dei grandi narratori e non vediamo l’ora di affascinare i fan in The Twilight Zone con una seconda stagione”.