The Umbrella Academy 3: le riprese inizieranno a febbraio 2021?...

Sebbene Netflix non abbia ufficialmente annunciato il rinnovo della serie TV a fumetti di successo The Umbrella Academy per una terza stagione, sembra proprio che questa sia in programma. Secondo un report dal titolo Production Weekly realizzato da What’s on Netflix, la serie inizierà a girare la sua prossima stagione di episodi nel febbraio del prossimo anno e si concluderà nell’agosto del 2021. Netflix non ha tuttavia ancora confermato ufficialmente questi dettagli. Data la presunta finestra per il tempo di produzione della prossima stagione, non è chiaro quando la serie tornerà su Netflix con i nuovi episodi completati. Molto probabilmente non tornerà fino al 2022.

La dichiarazioni di Steve Blackman

Parlando con ComicBook.com in un’intervista esclusiva, lo showrunner della serie Steve Blackman ha spiegato come intende procedere visto che la serie TV ha raggiunto e sta per superare la narrativa dei fumetti. La buona notizia è che Blackman dice che, a differenza dello show della HBO, non intende mai anticipare i fumetti, quindi non scoprirai mai la storia della serie guardando lo spettacolo.

Queste le sue parole: “Sono molto vicino a Gerard e Gabriel, quindi propongo loro la stagione prima di scriverla così da fagli sapere cosa sto facendo“. Per poi aggiungere: “Sono molto gentili e mi stanno suggerendo dove stanno andando nei prossimi volumi”. Quindi: “A volte pensiamo a qualcosa e diciamo che dovremmo metterlo nella graphic novel e loro dicono mi rispondono: ‘beh, perché non lo fai nello show?’”. Ma: “Accettiamo che siano cose diverse, ma amiamo inserire questi crossover. Ho un’idea e tanto buon senso, non voglio anticiparli e adoro quello che fanno”.

The Umbrella Academy è una serie televisiva statunitense ideata da Steve Blackman e distribuita da Netflix. La serie è basata sulla prima miniserie dell’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, intitolato “The Umbrella Academy Volume Uno: La suite dell’Apocalisse”, pubblicato dalla Dark Horse Comics in USA, edito in Italia da Magic Press nel luglio 2009 per la collana Psycho Books. La prima stagione è stata pubblicata a livello internazionale su Netflix il 15 febbraio 2019.