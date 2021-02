Aumento di salario per le star di The Umbrella Academy...

Il cast principale della celebre serie Netflix The Umbrella Academy (composto da Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin H. Min) ha di recente ottenuto un aumento di salario. Quanto guadagnano ora i sei attori?

Le star di The Umbrella Academy uniscono le forze per un aumento

Secondo Variety, i sei attori hanno richiesto a Netflix e UCP un incremento di paga per l’inizio della terza stagione di The Umbrella Academy.

Sia i rappresentanti di Netflix e UCP che quelli del cast si sono rifiutati di rilasciare commenti al riguardo, ma sembrerebbe che ognuna delle star guadagni adesso 200.000 dollari a episodio. Una cifra niente male, ma molto probabilmente meritata, vista l’audience dello show. La serie infatti è stata guardata da più di 45 milioni di utenti nel giro di un solo mese dall’inizio della distribuzione, a febbraio 2019. La seconda stagione, poi, ha registrato più di 30 miliardi di minuti di streaming tra il 3 e il 9 agosto 2020.

Il coinvolgimento di Elliot Page

L’attore Elliot Page non sembra essere direttamente coinvolto nella rinegoziazione del cast. Page percepiva fin dall’inizio un salario superiore a quello dei colleghi, ma a quanto pare anche lui riceverà un aumento. Sembra comunque che l’attore appoggiasse l’iniziativa dei sei membri del cast.

La terza stagione di The Umbrella Academy

L’uscita della terza stagione della serie, che sarà composta da dieci episodi, è attesissima dai fan. Le riprese erano state annunciate per febbraio 2021 e dovrebbero concludersi ad agosto, salvo imprevisti.

Steve Blackman resterà come showrunner e produttore esecutivo. La serie è tratta dall’omonimo fumetto di Gerard Way.

Elliot Page resterà a far parte del cast nei panni del Numero Sette Vanya Hargreeves, nonostante abbia recentemente dichiarato di essere transgender. Per ora sembra che il personaggio di Vanya non subirà modifiche per quanto riguarda l’identità di genere.