Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale della data di uscita della seconda stagione di The Umbrella Academy. Lo show Netflix, tratto dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, arriverà ufficialmente il 31 luglio 2020. La notizia farà sicuramente felici gli appassionati della serie TV, diventata un grande successo lo scorso anno, riuscendo a raccogliere intorno a sé un enorme numero di fan.

The Umbrella Academy, la data di uscita è ufficiale!

L’annuncio arriva direttamente con un video che riprende una delle scene più note e amate della prima stagione della serie. Si tratta della sequenza in cui i personaggi ballano nella propria stanza, separati ma uniti, sulle note di I think we’re alone now di Tiffany. Nel video annuncio, sono gli attori stessi a ripetere la scena, direttamente dalle proprie case. Un concept che in questo momento storico, considerati gli eventi delle ultime settimane ha un significato decisamente particolare.

La nuova stagione di The Umbrella Academy sarà costituita nuovamente da dieci episodi, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner. Il cast vedrà il ritorno di diverse facce note, fra cui Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min.

The Umbrella Academy nasce come serie a fumetti a cura, come dicevamo, dello sceneggiatore Gerard Way e dell’illustratore Gabriel Bá. I volumi sono attualmente disponibili in Italia editi da BAO Publishing. Al centro del racconto troviamo i membri della famiglia Hargreeves, adottati da un ricco magnate poco dopo la nascita. L’uomo desiderava sfruttare le loro particolari capacità per farne un team di supereroi, ma l’impresa è stata complessa e ha lasciato segni sul gruppo. Nella prima stagione assistiamo al loro ritrovo una volta cresciuti, che richiederà un loro ritorno in azione per salvare il mondo dall’Apocalisse.

La data di uscita di The Umbrella Academy su Netflix è fissata per il 31 luglio 2020.