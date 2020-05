Primi poster per la seconda stagione di The Umbrella Academy...

I protagonisti della seconda stagione di The Umbrella Academy si mostrano in una serie di poster, pubblicati nelle ultime ore da Netflix. O forse “mostrano” non è la parola più adatta, dato che i vari membri della famiglia hanno il volto nascosto da un ombrello, simbolo dello show. Ciononostante si può apprezzare in queste prime locandine alcune piccole e grandi variazioni nel look e i costumi dei personaggi.

The Umbrella Academy, ecco i poster della seconda stagione

Queste immagini, che potete vedere nei post riportati in questo articolo, non fanno altre che alimentare l’attesa dei fan per i nuovi episodi. La scorsa settimana è infatti arrivato l’annuncio ufficiale della data di uscita della seconda stagione di The Umbrella Academy e da allora è partito il countdown.

Con un video realizzato dagli interpreti dello show durante la quarantena Netflix ha comunicato che gli eroi ritorneranno sullo schermo il prossimo 31 luglio. Si tratta di una ripresa di una delle più iconiche scene della prima stagione, celebrata da critica e fan, che assume una valenza ancora più forte nel periodo attuale.

È possibile che le locandine siano un primo passo verso l’arrivo nei prossimi giorni di un trailer che dia un assaggio più concreto di cosa aspettarsi dalla seconda stagione di The Umbrella Academy. I fan sono curiosissimi e c’è davvero tanta attesa per questo show.

Dopotutto la serie, ispirata ai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, è diventata lo scorso anno uno dei principali fenomeni di Netflix. Conquistati tantissimi appassionati in pochi giorni, si è guadagnata una seconda stagione, che promette di avere un successo ancora maggiore.