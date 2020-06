Ecco le prime immagini della seconda stagione di The Umbrella Academy

Manca poco più di un mese al ritorno sui piccolo schermo di The Umbrella Academy per la stagione 2. Lo show, diventato uno dei maggiori successi dello scorso anno per Netflix, arriverà infatti a fine luglio con i nuovi episodi. E mentre l’attesa per i fan si fa spasmodica, la piattaforma di streaming ha rilasciato le prime immagini ufficiali della nuova stagione. Siete pronti ad avere un primo assaggio delle avventure che vi attendono?

The Umbrella Academy, le prime immagini della stagione 2

Qui sopra potete trovare una gallery con tutte le immagini rilasciate dalla piattaforma di streaming pochi minuti fa. Possiamo notare come ci siano tante facce note, ma in un’ambientazione diversa dal solito. Alcuni di loro mostrano un look decisamente originale, che si distanzia da quello che abbiamo visto finora. Insomma, gli ingredienti per fare venire l’acquolina in bocca agli appassionati ci sono tutti!

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale della stagione 2 di The Umbrella Academy:

Cinque ha avvertito la sua famiglia (così tante volte) che usare i poteri per fuggire dall’apocalisse di Vanya del 2019 sarebbe stato rischioso. Bene, aveva ragione: il salto nel tempo sparpaglia i fratelli per tutta Dallas, in Texas, per un periodo di tre anni a partire dal 1960. Alcuni, rimasti bloccati nel passato per anni, si sono costruiti una nuova vita e sono andati avanti, certi di essere gli unici sopravvissuti.

Cinque è l’ultimo ad atterrare, nel mezzo del giorno dell’apocalisse, che – spoiler! – è il risultato dell’interruzione temporale (qualcuno ha un déjà vu?). Ora i membri dell’Umbrella Academy devono trovare un modo per ricongiungersi, capire cosa ha causato il giorno dell’apocalisse, fermarlo e tornare al tempo attuale per bloccare quell’altra apocalisse. Il tutto mentre vengono cacciati da un trio di spietati assassini svedesi.

E voi cosa ne pensate? State attendendo con ansia il ritorno dello show su Netflix il 31 luglio?