È online il primo trailer ufficiale della seconda stagione di The Umbrella Academy. Lo show Netflix tornerà a fine mese sulla piattaforma e finalmente gli appassionati possono dare un primo sguardo alla nuova avventura. Potete trovare il promo qui di seguito se volete lanciarvi nella visione.

The Umbrella Academy, ecco il trailer della seconda stagione

Dopo gli eventi del travagliato finale della stagione precedente, i membri della Umbrella Academy si sono ritrovati nel passato. Per essere precisi, si trovano negli anni ’60, come si può vedere nelle prime immagini del trailer. Cinque, si trova spaesato in una situazione complessa, nuovamente alle prese con la fine del mondo. Toccherà a lui e ai suoi fratelli adottivi risolvere tutto ma, se possibile, la missione sarà ancora più difficile.

I vari membri di questa famiglia sono infatti sparsi nel tempo, dopo aver sfruttato proprio i poteri di Cinque per viaggiare nel passato. I ragazzi sono a Dallas in Texas in diversi anni e non sarà semplice anche solo ricongiungersi. Il loro compito poi sarà riuscire a identificare le ragioni di questa nuova Apocalisse per prevenirla e riuscire poi a impedire anche quella che avverrà nel futuro.

Nel cast della serie torneranno i protagonisti che già hanno conquistato i cuori di tantissimi appassionati nella prima stagione. Si va da Tom Hopper a Ellen Page, passando per Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda e Justin Min.

The Umbrella Academy è una serie Netflix Original, ispirata ai fumetti creati da Gerard Way e Gabriel Bá. Al centro del progetto c’è la famiglia Hargreeves, formata da diversi ragazzi tutti dotati di poteri molto speciali che nell’infanzia hanno sfruttato per diventare un team di supereroi.

Cosa ne pensate di questo trailer della seconda stagione di The Umbrella Academy? Siete incuriositi da questo ritorno dello show? Avete già segnato la data del 31 luglio sul calendario?