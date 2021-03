La miniserie The Underground Railroad arriva su Prime Video

Amazon ha annunciato l’arrivo su Prime Video di una miniserie da dieci episodi di The Underground Railroad. Lo showrunner e regista è il premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight, Se la strada potesse parlare). La storia è basata sul romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead “La ferrovia sotterranea”, riconosciuto come uno dei titoli migliore di questi ultimi anni. Una serie ricca di qualità.

The Underground Railroad

Randall (l’esordiente Thuso Mbedu) scappa da una piantagione in Georgia. Cerca la famigerata “ferrovia sotterranea“, che in questo universo non è solo una metafora. È una ferrovia vera e propria, con ingegneri e conducenti, con una serie di tunnel scavati sotto il suolo sudista prima della Guerra Civile Americana.

Lungo il viaggio viene inseguita da Ridgeway (Joel Edgerton), un cacciatore di taglie che vuole ricondurla in schiavitù nella piantagione da cui è fuggita. Ma è una sfida persone: la madre di Randall, Mabel, è l’unica donna che non sia mai riuscito a catturare. Da uno Stato all’altro, Randall deve scappare lottando contro chi la insegue e fuggendo dalla pesante eredità della madre che l’ha abbandonata. In cerca di una vita che non avrebbe mai creduto possibile.

Una storia unica

Il successo del libro di Whitehead basterebbe da solo a sollevare l’interesse per questa storia. Che rilegge il passato americano, trasformando in realtà una metafora. Il termine Ferrovia Sotterranea indica infatti una rete informale di itinerari segreti e luoghi sicuri che prima della Guerra Civile gli afroamericani potevano usare per fuggire dalla schiavitù. Ma questa storia usa la fantasia per parlare di temi che sono vivi oggi come lo sono stati per tutta la storia contemporanea.

Il cast è composto da Thuso Mbedu, Chase W. Dillon e Joel Edgerton, affiancati da Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim, Amber Gray, Peter De Jersey, Chukwudi Iwuji, Damon Herriman, Lily Rabe, Irone Singleton, Mychal-Bella Bowman, Marcus “MJ” Gladney, Jr., Will Poulter e Peter Mullan.

A fianco di Barry Jenkins ci sono come produttori esecutivi Adele Romanski, Mark Ceryak, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Brad Pitt, Richard Heus, Jacqueline Hoyt e l’autore del romanzo Colson Whitehead.

Una storia unica, in mano a uno dei migliori narratori cinematografi degli ultimi anni. The Underground Railroad arriva il 14 maggio 2021 in esclusiva Amazon Prime Video. Che continua ad acquistare i diritti di molte serie davvero interessanti, come The Power (di cui vi abbiamo parlato qui).