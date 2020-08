The Walking Dead, tra ritardi e stagioni prolungate

L'undicesima stagione non sarà pubblicata a ottobre 2020, come di consueto

The Walking Dead 11 purtroppo non sarà pubblicata, come di consueto, nel mese di ottobre 2020 ma ci sono buone notizie per quanto riguarda la decima stagione. A causa dell’emergenza mondiale in corso, ACM non ha avuto modo di pubblicare il finale della decima stagione della serie e non si sapeva quando i fan avrebbero effettivamente visto l’episodio.

Dopo il suo panel al [email protected], però, ora sappiamo quando andrà in onda – e che non è più esattamente il finale.

The Walking Dead 11, attese e ritardi

Durante il panel di The Walking Dead è stato rivelato che il finale della stagione 10, “A Certain Doom”, sarebbe finalmente andato in onda su AMC domenica 4 ottobre, una settimana prima della premiere di Fear the Walking Dead.

Tuttavia la showrunner Angela Kang ha anche rivelato che, tecnicamente, questo non sarà l’episodio finale della stagione 10. Vi state chiedendo perché? È molto semplice, perché AMC ha inaspettatamente ordinato episodi aggiuntivi.

Altri sei nuovi episodi della stagione 10 saranno presentati in anteprima all’inizio del 2021, anche se non si ha ancora una data ufficiale.

Per celebrare la stagione estesa, è stato mostrato un trailer di circa tre minuti che ci mostra i personaggi mentre si preparano per la guerra contro i Whisperers e il loro esercito di zombie. La cosa più eccitante della clip, tuttavia, è il ritorno di Maggie (Lauren Cohan), che viene mostrata mentre trova una lettera.

La stessa Cohan, durante il panel ha rivelato che questa è più di una visita: Maggie sta davvero tornando.

Insieme alle belle notizie, ovviamente, non potevano mancare quelle brutte. La stagione 10 è stata prolungata, è vero, ma questo significa che la stagione 11 non sarà pubblicata a ottobre 2020, distruggendo così la famosa tradizione della serie.

A causa della pandemia, la stagione 11 è stata posticipata a data da destinarsi. Cerchiamo però di vedere il lato positivo: The Walking Dead, come Maggie, sta tornando.