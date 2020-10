The Walking Dead: chi ha cancellato la serie?

Dopo la fine della stagione 10, The Walking Dead avrà ancora un’ultima stagione, composta da 24 episodi. Scott Gimple, in un’intervista a Decider, ha spiegato che la decisione di cancellare la serie arriva da AMC, nonostante secondo lui ci sia ancora “molto da raccontare”.

Tanti i progetti intorno alla serie

Gimple ha parlato del futuro dello show, che include la continuazione di Fear the Walking Dead e l’imminente The Walking Dead: World Beyond, incentrato sugli adolescenti. Così come l’annunciato spinoff incentrato su Daryl Dixon e Carol Peletier. “Questi spettacoli sono pezzi di un insieme più grande. Non lo metterei in nessuno degli spettacoli di quello principale”, ha spiegato. “The Walking Dead resta lo spettacolo principale. Questi spettacoli occupano spazi diversi dal punto di vista della trama e del carattere”.

Per quanto riguarda il futuro di Daryl e Carol, Gimple ha ammesso che era difficile rivelare i piani dello spinoff prima della fine dello show principale, osservando: “Non mi piacciono gli spoiler, e mi piace cercare di mantenere la storia sullo schermo il più tempo possibile. Quindi sì, questa è una parte più complicata”. “Dicendo che questo spettacolo di Daryl e Carol continua, in qualche modo, stai dicendo, ‘Non è la fine completa di tutte le cose dello show principale”, ha continuato. “In un certo senso, la gente pensa che se non glielo avessimo detto, sarebbe stato scorretto. O qualcosa del genere … Ed è stato bello, essere onesti e trasparenti”.

Oltre agli spin-off menzionati in precedenza, AMC ha anche dato il via a Tales of the Walking Dead, che è descritto come “un’antologia episodica con singoli episodi o archi di episodi incentrati su personaggi nuovi o esistenti, retroscena o altre esperienze indipendenti”. Inoltre, è in lavorazione una serie di film cinematografici incentrati su Rick Grimes di Andrew Lincoln. Il finale della stagione 10 andrà in onda il 4 ottobre su AMC alle 21:00.