The Walking Dead Color Edition arriva in Italia a marzo...

The Walking Dead Color Edition arriva anche in Italia: saldaPress annuncia l’arrivo della versione colorata del capolavoro di Robert Kirkman per l’11 marzo 2021. Dopo il debutto, il fumetto cult arriva in edizione bonellide mensile in edicola e fumetteria. Ma saldaPress ha pronta anche la versione spillata per maggio: la Original Edition.

The Walking Dead Color Edition arriva in Italia

Dopo quindici anni di enorme successo, Skybound e Image Comics hanno deciso di ristampare la saga cult a colori. Iniziativa che saldaPress ha seguito volentieri per la distribuzione italiana della serie scritta da Robert Kirkman.

Potete quindi vedere come mai prima il risveglio di Rick Grimes da un coma nel mezzo di una apocalisse zombie, con scene colorate da Dave McCaig. I fan della serie possono trovare il modo di riscoprire dettagli nelle sfumature dei colori, mentre i fan dello show televisivo che non hanno mai letto i fumetti possono immergersi nel mondo della carta stampata, senza perdere nemmeno una rossa goccia di sangue.

Quando esce la versione a colori di TWD?

L’11 marzo 2021 trovate in edicola e fumetteria il primo numero dell’epopea zombie in edizione bonellide, disponibile in tre versioni: regular, variant Adams (disponibile in fumetteria e nello shop online saldaPress) e variant Tedesco (disponibile solo nello shop saldaPress).

Il prezzo di lancio della versione regular è di 2,99 euro per il primo numero, mentre dal secondo il prezzo sale a 4,90 euro. Sono disponibili versioni variant dei primi sei numeri, con immagini di copertina complementari e collegate fra loro. Il prezzo di questa versione è di 6 euro per ogni numero. Da maggio arriva la versione spillata, mentre in volume debutta il 19 novembre.

Seguite anche la versione televisiva dello show? Avete visto le immagini della seconda parte della decima stagione, che sta per uscire?