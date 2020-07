Il finale della decima stagione di The Walking Dead si mostra in una speciale clip. Il video è arrivato nel corso del panel del [email protected] andato in onda proprio pochi minuti fa. L’incontro è parte del grande evento in digitale che sostituisce il tradizionale San Diego Comic-Con la cui versione fisica è stata cancellata a causa delle misure di prevenzione anti-contagio.

The Walking Dead, ecco un assaggio dal finale della stagione

C’è tantissima attesa per questo episodio conclusivo, che come tanti altri prodotti cinematografici e televisivi ha subito un rinvio di diverse settimane. In origine infatti la puntata avrebbe dovuto debuttare in televisione lo scorso 12 aprile. C’è stato però un cambio di programma e per lungo tempo è rimasta in sospeso la trasmissione. Ora però è arrivato l’annuncio che il finale della decima stagione di The Walking Dead arriverà sul piccolo schermo il prossimo 4 ottobre.

Non è l’unica notizia rilevante legata a The Walking Dead arrivata nel corso del [email protected] Ci sono infatti stati altri due panel legati ad altrettanti show connessi a questa amata serie televisiva. I fan hanno così potuto scoprire qualcosa in più sulla sesta stagione di Fear The Walking Dead, ma soprattutto sull’atteso nuovo spin-off World Beyond.

Siete appassionati di The Walking Dead? Avete seguito la decima stagione finora? Quali sono le vostre aspettative per il finale, anche alla luce del nuovo trailer appena pubblicato?

