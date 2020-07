The Walking Dead: arriva una nuova edizione tutta a colori...

I fumetti di The Walking Dead stanno tornando per una ristampa completa a colori a partire da ottobre. Il creatore Robert Kirkman ha fatto l’annuncio durante Skybound Xpo, la convention virtuale organizzata dal portale di due giorni. La nuova serie sarà intitolata “The Walking Dead Deluxe” e sarà colorata dal magistrale Dave McCaig. Il primo numero conterrà cinque diverse copertine: la classica copertina numero 1 ridimensionata da McCaig e le nuove copertine di David Finch, l’artista della serie Charlie Adlard, Julian Totino Tedesco e Arthur Adams. Avremo varianti future per tutta la serie.

La nuova edizione dal 7 Ottobre

La nuova edizione deluxe comprende tutti e 193 i numeri che compongono la serie. Questa nuova edizione partirà il prossimo 7 ottobre negli Stati Uniti e avrà periodicità quindicinale a partire da novembre. Questa la sinossi di The Walking Dead #1: “Rick Grimes, sceriffo di una piccola città del Kentucky si risveglia in un ospedale da un coma dopo essere rimasto ferito in servizio”. Ma: “Rick trova il mondo abbandonato da tutte le cose viventi e si trova di fronte a non morti che camminano e che lo attaccano a vista”. Lo sceriffo: “Tornato a casa e scopre che la sua famiglia, il figlio Carl e la moglie Lori, sono andati via”. Inizia la sua avventura: “Incontra il suo nuovo vicino, che lo indirizza verso la città di Atlanta. Dopo aver recuperato dei rifornimenti dalla stazione di polizia abbandonata, Rick parte per Atlanta in cerca della sua famiglia.

The Walking Dead è una serie a fumetti survival horror statunitense a cadenza mensile pubblicata dalla Image Comics a partire dall’ottobre 2003, creata da Robert Kirkman e illustrata da Tony Moore per i primi 6 numeri e da Charlie Adlard per i successivi. Tutte le pubblicazioni sono realizzate da SaldaPress.