FOX svela le prime immagini dei nuovi episodi di The Walking Dead

Fox ha rilasciato alcune immagini dei nuovi episodi di The Walking Dead, che torna per la decima stagione lunedì 1 marzo. Dobbiamo quindi aspettare ancora un po’ per vedere come reagiscono i nostri eroi agli ultimi eventi trasmessi. Nel frattempo possiamo però gustarci qualche immagine delle nuove puntate. Che qualcuno potrebbe considerare spoiler, sebbene non siano molto rivelatrici. Quindi, proprio come i protagonisti della serie, andate avanti a vostro rischio e pericolo.

SPOILER ALERT: le immagini riguardano gli episodi non ancora usciti di The Walking Dead

Arrivano i nuovi episodi di The Walking Dead

In questi nuovi episodi, i sopravvissuti provano a riprendersi dallo scontro con i Sussurratori. La lotta per resistere a questo nuovo folle mondo ormai pesa su di loro, scoprendo nervi nascosti e terrori sopiti. Il gruppo corre ancora più rischi in questi nuovi episodi di The Walking Dead. Non solo dall’esterno.

Ci sono nuove guest star nelle nuove puntate di TWD10. Arriva Robert Patrick (Terminator 2: Judgment Day, Perry Mason, Scorpion) nei panni di “Mays”. Hilarie Burton Morgan (One Tree Hill, White Collar, Friday Night In with the Morgans) nei panni di “Lucille”. Inoltre c’è una nuova co-protagonista Okea Eme-Akwari (Groenlandia, Cobra Kai) come “Elijah”.

Le immagini delle nuove puntate di TWD10

Queste le immagini rilasciate da FOX, cliccate sulla galleria per vederle tutte.

In queste immagini potete vedere come nei prossimi episodi di The Walking Dead potete aspettarvi nuovi scontri, nuove relazioni, nuove trame che esplorare i personaggi sempre più a fondo. La prima puntata delle sei arriva lunedì 1 marzo alle 21 su FOX, canale 112 di Sky. Trovate altri materiali FOX sulla serie nella pagina dedicata. Se invece volete sapere qualcosa di più sul futuro della serie dopo la decima stagione, date una lettura a questo articolo che abbiamo scritto a riguardo.