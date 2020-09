The Walking Dead finirà ufficialmente con la stagione 11

L'annuncio che speravamo non arrivasse mai

L’annuncio è ufficiale: The Walking Dead terminerà con l’undicesima stagione. La stagione 11 sarà una stagione massiccia, poiché offrirà al pubblico ben 24 episodi ricchi d’azione. Ancora non sappiamo se la prima parte andrà in onda a partire da ottobre 2021 e terminerà con la seconda parte nella primavera del 2022.

C’è infatti il rischio che la serie venga suddivisa in tre segmenti da 8 episodi, concludendosi così nell’autunno del 2022.

Addio, The Walking Dead

The Walking Dead’s final epic chapter. The Expanded Season 11 begins 2021. pic.twitter.com/oNl4sgcYCt — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) September 9, 2020

Lo spettacolo di zombie AMC è iniziato nel lontano 2010 con il suo primo episodio Days Gone Bye, mandato in onda il giorno di Halloween. Negli anni che seguirono, The Walking Dead divenne un successo globale e generò diversi spin-off, tra cui altre due nuove serie che termineranno a breve.

Scott Gimple, il responsabile dei contenuti della serie, ha rivelato: “Sono passati dieci anni ma davanti a noi ce ne sono altri due e abbiamo ancora tante storie da raccontare, oltre a queste. Quello che è chiaro è che si tratta di uno show incentrato sui vivi. La serie è stata realizzata da un cast appassionato e da un team che ha dato vita al mondo narrato da Robert Kirkman nel fumetto.”

Gimple ha concluso dicendo: “Questa fine è solo l’inizio di altri racconti di The Walking Dead, con storie nuove e personaggi già conosciuti e molto altro.”

Al momento ci sono altri spin-off in fase di sviluppo ma nessun personaggio o attore è stato ufficializzato in questo momento.

Il finale di stagione della decima stagione arriverà il 4 ottobre, anche se non sarà propriamente un finale perché altri sei episodi della stagione 10 saranno prodotti a partire da ottobre e andranno in onda all’inizio del 2021. La stagione 11 entrerà in produzione all’inizio del 2021.