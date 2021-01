The Wheel of Time: un nuovo teaser per la serie fantasy di Amazon

The Wheel of Time, serie fantasy targata Amazon, ha presentato un nuovo teaser. Nella didascalia del video, postato su Twitter, si legge: “The Eye of the World non è stato l’inizio. Non ci sono né inizio né fine nella svolta della Ruota del Tempo. Ma il 15 gennaio 1990 è stato un inizio”.

The Eye of the World was not the beginning. There are neither beginnings nor endings to the turning of The Wheel of Time. But January 15, 1990 was a beginning. pic.twitter.com/BNgKu28l6V — The Wheel of Time (@WOTonPrime) January 15, 2021

La serie vede protagonisti un gruppo di giovani

The Wheel of Time è un adattamento della serie di libri con lo stesso nome, scritto da Robert Jordan e finito da Brandon Sanderson dopo la morte di Jordan. La serie presenta un gruppo di giovani adulti coinvolti in una grande profezia che coinvolge il Drago, un campione della Luce reincarnato che porterà anche alla presunta rottura del mondo. Il mondo di Wheel of Time è incredibilmente vario e complicato, rivaleggiando con le dimensioni e la complessità dei mondi di altre serie come Le cronache del ghiaccio e del fuoco o Il signore degli anelli.

Sebbene non sia così noto nei circoli tradizionali, The Wheel of Time è considerato da molti un’opera di fantasia seminale. Diversi studi hanno tentato un adattamento live action di Wheel of Time (incluso un controverso episodio pilota andato in onda su FX nel cuore della notte), ma Amazon è il primo ad arrivare a un impegno per una serie completa.

The Wheel of Time di Amazon Prime vede Rosamund Pike nei panni di Moiraine, Josha Stradowski nei panni di Rand al’Thor, Marcus Rutherford nei panni di Perrin Aybara. Oltre a Zoë Robins nei panni di Nynaeve al’Meara, Barney Harris nei panni di Mat Cauthon, Madeleine Madden nei panni di Egwene al’Vere. Un cast ricco che vede anche Daniel Henney come al’Lan Mandragoran, Michael McElhatton come Tam al’Thor, Álvaro Morte come Logain Ablar, Hammed Animashaun come Loial. La squadra è composta anche da Alexandre Willaume come Thom Merrilin, Johann Myers come Padan Fain, Jennifer Cheon Garcia come Leane Sharif. Completano il cast Priyanka Bose come Alanna Mosvani, Emmanuel Imani nel ruolo di Ihvon e Taylor Napier nel ruolo di Maksim.