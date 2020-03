The Witcher 2: Natalie Dormer potrebbe aggiungersi al cast

Al cast di The Witcher 2 potrebbe aggiungersi Natalie Dormer. Secondo alcuni rumor, il nome dell’attrice di Game of Thrones – Il Trono di Spade è stato accostato più volte allo show. A lanciare l’ipotesi è Redanian Intelligence, che come ricorda il sito Comicbook, solitamente è di grande affidabilità quando si tratta di serie targate Netflix. Logicamente parliamo solo di indiscrezioni, anche se pare che il nome di Natalie Dormer sia stato fatto anche da qualche addetto ai casting. Ricordiamo che non sarebbe la prima veterana di Game of Thrones a unirsi al cast dello show. Kristofer Hivju, ovvero Tormund Giantsbane nella serie targata HBO, è stato già confermato per la prossima stagione.

The Witcher 2: cosa sappiamo

The Witcher è stata rinnovata per un secondo ciclo di 8 episodi già lo scorso novembre ancora prima del debutto della prima stagione. Riguardo i tempi di uscita non sarà disponibile prima della primavera del 2021. Nella seconda stagione ritroveremo sicuramente Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan nei panni, rispettivamente, di Geralt di Rivia, Yennefer e Ciri. Rivedremo, con molta probabilità, anche Joey Batey (Ranuncolo), Eamon Farren (Cahir), Mimi Ndiweni (Fringilla), Anna Shaffer (Triss), MyAnna Buring (Tissaia). Un nuovo importante personaggio sarà Vesemir, il maestro degli witcher. Alla fine, la parte è stata assegnata all’attore di The Bridge e KIlling Eve Kim Bodnia.

La showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, si è detta molto soddisfatta della scelta di quest’ultimo. Queste le sue parole: “Sono così felice di dare il benvenuto a Kim Bodnia nel cast di The Witcher. Ho ammirato i suoi talenti unici in spettacoli come Killing Eve e The Bridge”. Per poi aggiungere: “E non vedo l’ora che porti forza, tenacia e calore al personaggio di Vesemir, che è parte integrante della nostra prossima stagione”. Ricordiamo, infine, che la serie è basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski.