Le riprese per la seconda stagione della serie fantasy di Netflix, The Witcher 2, sono al momento ferme. Ma le indiscrezioni continuano a trapelare dalla produzione, fornendo ai fan informazioni sul cast della serie e sulla sua trama. Un nuovo rapporto della Redanian Intelligence ha rivelato che the Witcher 2 vedrà l’aggiunta di un nuovo witcher nella casa di Geralt di Rivia, Kaer Morhen.

Il nuovo witcher, di nome Hemrik, è un personaggio originale, assente dalla serie di romanzi di Andrzej Sapkowski. Sarà interpretato dallo stuntman e attore Joel Adrian. Non è però l’unica novità. L’attore veterano Vernon Dobtcheff è stato scelto come “Older Elven Man” mentre l’attrice teatrale Alina Ilin interpreterà anche un elfo. Lesley Ewen vestirà i panni di un nuovo personaggio di nome Meena Coppercloth mentre il ruolo di Scarlett Maltman è attualmente sconosciuto.

La seconda stagione adatterà gli eventi di Blood of Elves

Alla fine della prima stagione di The Witcher, Geralt aveva trovato Ciri ed era implicito che i due si sarebbero diretti a Kaer Morhen per l’inverno, come fanno nella serie di romanzi di Andrzej Sapkowski. I resoconti del set sembrano confermare ciò e suggerire che la seconda stagione adatterà gli eventi di Blood of Elves, in cui Ciri è addestrato da Geralt e dagli altri cacciatori di mostri dell’antica fortezza. I witcher che compaiono nel romanzo sono stati tutti scelti, incluso Vesemir, che sarà interpretato da Kim Bodnia; Lambert, interpretato da Paul Bullion; Coën, interpretato da Yasen Atour ed Eskel, interpretato da Thue Ersted Rasmussen.

Va ricordato che la prima stagione ha utilizzato la narrazione non lineare per raccontare gli eventi dei romanzi. Quindi, mentre è possibile che Hemrik si unisca a questi witcher, il personaggio originale della serie Netflix potrebbe apparire anche nei flashback. The Witcher vede protagonisti Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Anya Chalotra in quelli di Yennefer di Vengerberg. Oltre a Freya Allan nei panni di Ciri e Joey Batey in Jaskier. La prima stagione è ora disponibile su Netflix.